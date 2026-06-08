Своими рекомендациями эксперт по подбору персонала из Сиэтла поделилась в видео в TikTok.

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HR объяснила, как успешно пройти собеседование

Дилбер отметила, что за годы работы провела множество собеседований и хорошо знает, какие ответы больше всего нравятся рекрутерам. Прежде всего она советует избегать негативных высказываний о предыдущих работодателях.

Если вы жалуетесь на своего предыдущего руководителя или коллег, то рекрутер подумает, что вы также будете негативно отзываться о работе и в их компании. Нет за что похвалить бывшего шефа? Поблагодарите за опыт,

– отмечает Дилбер.

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HR рассказала, о чем можно соврать работодателю / Фото Unsplash

Также HR-менеджер рекомендует не руководствоваться исключительно финансовой выгодой. Хотя уровень зарплаты является важным для большинства людей, работодатели хотят видеть кандидатов, которые заинтересованы в своей работе и разделяют ценности компании.

Еще один совет – демонстрировать готовность строить долгосрочную карьеру в новой компании.

"Новые работники должны стремиться к карьерному развитию в компании. После 2021 года, когда стремительно возросло количество увольнений, компании начали волноваться о потере своих лучших кадров. Теперь они хотят знать наверняка, что вы видите будущее вместе с ними", – говорит HR-менеджер.

Дилбер также добавила, что рекрутеры обычно отдают предпочтение кандидатам с позитивным настроем, которые говорят не о том, от чего хотят убежать, а о том, чего стремятся достичь на новом месте работы.