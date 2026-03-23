Собеседование – это всегда отдельная история для каждого: кому-то везет с адекватными вопросами, а кто-то выходит после разговора в полном шоке. Иногда рекрутеры ставят такие вопросы, что сложно понять, как на них вообще отвечать. Поэтому со ссылкой на видео kateryna_hutsuliak, мы собрали топ вопросов, которые больше всего раздражают кандидатов во время собеседований.

Какие вопросы на собеседовании больше всего раздражают кандидатов?

Во время собеседований кандидаты нередко сталкиваются с вопросами, которые уже давно стали "классикой" среди рекрутеров, но в то же время вызывают раздражение. Среди них просьба объяснить, почему именно эта вакансия заинтересовала, или озвучить ожидаемый уровень зарплаты, что часто ставит в неловкое положение.

Не менее противоречивыми остаются и вопросы о слабых сторонах. Кандидаты признаются, что иногда сложно понять, насколько откровенно стоит отвечать. Также работодатели часто интересуются мотивацией работать именно в их компании, ожидая четкого и аргументированного ответа.

Отдельное место занимает вопрос, который уже стал мемом среди соискателей работы: "Где вы видите себя через 10 лет?". Несмотря на популярность, многие считают его оторванным от реальности и таким, что не всегда имеет практическую ценность.

Также работодатели часто спрашивают: "Что вы можете предложить этой компании?". Несмотря на очевидность ответа, ведь большинство навыков уже прописаны в резюме и вакансии, кандидатам приходится снова доказывать свою ценность, иногда даже в преувеличенном формате, рассказывает Medium.

Не менее противоречивым считается и вопрос "Откуда вы родом?". В некоторых случаях он может восприниматься как попытка выяснить происхождение или даже иметь скрытый подтекст, что вызывает дискомфорт у кандидатов.

