Тарас Шевченко мав надзвичайно чутливу та емоційну натуру, тому закохувався часто, розповідається у фейсбуці Рух "За мову". Проте доля раз за разом позбавляла його родинного щастя та взаємного кохання, про яке він мріяв усе життя.

Хто був першим коханням Тараса Шевченка?

Першим коханням Шевченка вважають Оксану Коваленко, про яку він згадував у відомому вірші "Мені тринадцятий минало…". Дівчина була на три роки молодшою і жила по сусідству.



Перше кохання Тараса Шевченка / фото "На скрижалях"

Однак їхні почуття не мали продовження: юного Тараса забрали супроводжувати пана Енгельгардта до Вільно, де він і залишився навчатися. Минуло 14 років, перш ніж уже вільний Шевченко після навчання у Петербурзі та Академії мистецтв повернувся до рідної Кирилівки.

За той час Оксана вийшла заміж за селянина Карпа Сороку з сусіднього села. У подружжя народилося семеро дітей, але до дорослого віку дожили лише четверо – син Євдоким та доньки Параска, Варвара і Феодосія, розповідає науковець Олексій Дєдуш у своєму фейсбуці.

На початку 20 століття їхній єдиний син Євдоким разом із родиною переселився до села Боголюбівка в Акмолинській області (зараз територія Казахстану). Це поселення наприкінці 19 століття заснували переважно українські переселенці. З часом частина родини почала змінювати прізвище Сорока на Сорокін, а нащадки поступово асимілювалися.

