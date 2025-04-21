Козаки були більш багатогранними, ніж їх часто зображують у підручниках та фільмах. 24 Канал зібрав 10 маловідомих, але вражаючих фактів про видатних українських воїнів.

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Демократія по-козацьки

Запорізька Січ вважається першим у світі демократичним утворенням, де всі важливі рішення ухвалювалися на загальних зборах. Кожен козак мав право голосу, а голосування відбувалося підкиданням шапок – скільки шапок злетіло, стільки й було голосів "за".

А "Конституція Пилипа Орлика" 1710 року закладала основи демократії та антикорупційного контролю. Так, вона унеможливлювала узурпацію влади. Наприклад, документ передбачав, що військові старшини мають бути обрані вільним голосуванням, що гетьман не має права самовладно привласнювати те, що належить громаді, не має права розділяти громадське майно між іншими людьми.

Історико-культурний центр "Запорізька Січ" / Фото Wikipedia

Законодавство козаків було досить жорстким

Козацькі закони вирізнялися суворістю. За вбивство товариша винного могли поховати живцем або жорстоко побити кийками. Вживання алкоголю під час походів і крадіжка громадського майна каралися смертю. А за нанесення тяжких тілесних ушкоджень могли зламати ногу або навіть одночасно руку й ногу – фактично це означало кінець козацького життя для порушника.

Чому оселедець – це більше, ніж зачіска

Козацький оселедець мав глибоке символічне значення. За однією легендою, завдяки чубу янгол міг ухопити душу загиблого козака й понести її до Раю. Інше тлумачення говорить про те, що жодне з божеств того часу не мало подібної зачіски – тож чуб нібито підкреслював божественну природу козаків.

Плавали на аналогах сучасних підводних човнів

Козаки виходили в морські походи на човнах "Чайках" – легких і маневрових суднах, які деякі історики вважають попередниками підводних човнів. Завдяки баласту в подвійному дні чайки могли непомітно занурюватися й підпливати до ворога. А коли скидали баласт – раптово виринали з води, викликаючи паніку серед противника.

Козацька "Чайка" / Фото з відкритих джерел

Без козаків не було б України

Козацтво стало ключовою силою у боротьбі за незалежність українського народу. Саме козацькі повстання допомогли зберегти національну ідентичність, мову та традиції.

Найяскравіший приклад – Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, яка привела до утворення Гетьманщини. Цей період став основою для формування сучасної української нації.

Європа знала про козаків

Козаки активно взаємодіяли з іншими державами. Вони укладали політичні угоди з Московією, Швецією, Кримським ханством, прагнучи здобути союзників та визнання.

Про них знали у європейських дворах – туди вирушали козацькі посланці, яких часто зустрічали з повагою та захопленням. Така дипломатія сприяла поширенню інформації про Україну на міжнародному рівні.

Про козаків знали у Європі / Фото з відкритих джерел

Кожен похід починався з правої ноги

Перед походом козаки обов’язково ступали першою – правою ногою, вважаючи це доброю прикметою та знаком, що йдуть на "правеє діло". Згідо з дослідженням, цей ритуал супроводжувався гучним вигуком "Юр-Юр-Юр" на честь святого Юрія, що згодом трансформувався у звичне "Ура!".

Обереги – хустка, рушник, хрест або грудка рідної землі – теж мали сакральне значення. А бойове гасло звучало як: "За волю, за долю, за любов!".

Козаки не носили шаровари

Попри поширений стереотип, червоні шаровари не були традиційним козацьким одягом. Їх почали носити лише в певний історичний період, коли козаки були підпорядковані Росії. Насправді ж вони надавали перевагу вузьким штанам, подібним до сучасних джинсів. Це підтверджують описання французького інженера Боплана.

Образ козака в шароварах з'явився пізніше – завдяки театральним костюмам і радянським перекладам.

Серед козаків були воїни наділені магічними здібностями

Серед козаків побутували легенди про характерників – воїнів із надзвичайними здібностями. Їм приписували вміння ставати невидимими, заговарювати зброю і навіть читати думки.

Ці знання походили з глибоких духовних практик та спостережень за природою. Найвідоміший з них – Іван Сірко, отаман, який провів понад 65 походів і не зазнав жодної поразки.

Козак-характерник / Фото dp.gov.ua

Козаки носили сережки не для краси

Сережка у вусі козака була не лише прикрасою. Вона вказувала на особливе положення – у лівому вусі означала, що козак єдина дитина в родині, у правому – останній чоловік роду.

Таких воїнів особливо оберігали, бо саме від них залежало продовження роду. Ця традиція підкреслювала важливість сімейних цінностей у козацькому суспільстві.

До слова, раніше ми писали про цікаві факти з життя княгині Ольги. Зокрема вона була єдиною жінкою-правителькою в історії України.