Історія княгині Ольги оповита міфами та легендами. Найцікавіші факти з біографії великої княгині розповідає 24 Канал.

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Чи була Ольга княгинею

З юридичного погляду після вбивства древлянами князя Ігоря у 945 році, його наступником став син Святослав. Проте він був ще зовсім малим для того, аби керувати державою, то ж Ольга стала регенткою – свого роду виконувачкою обов'язків князя при малолітньому Святославі.

Однак розум, авторитет та сила Ольги настільки вражали сучасників, що у всіх літописних джерелах її називали княгинею.

Дотепер Ольга залишається єдиною жінкою-правителькою в історії української державності. Крім того, вона канонізована, тобто вважається святою та рівноапостольною.



Княгиня Ольга / Ікона з Володимирського собору Києва

Звідки походила Ольга

Є щонайменше 3 версії походження Ольги. Найперша – скандинавська. Позаяк вважається, що Ігор був сином Рюрика, котрий прибув на Русь зі Скандинавії, історики припускають, що й Ольга була звідти.

Є ще версія, котра вказує на те, що Ольга була дочкою місцевого знатного роду на Русі. Росіяни ж намагаються просунути версію про те, що Ольга була з Псковщини, аби заявити про свої права на велику княгиню.

Ще одна версія говорить про те, що Ольга могла бути з Болгарії. Її шлюб з Ігорем міг бути дипломатичним, проте цій версії суперечать походи Святослава, сина Ігоря та Ольги на Болгарію.

Чи палила Ольга Коростень

"Повість минулих літ" є найпопулярнішим джерелом інформації про ранній період Київської Русі. У літописі описано 4 помсти княгині Ольги древлянам за вбивство Ігоря.

спершу Ольга наказала живцем поховати близько 20 сватів древлянського князя Мала;

наступну делегацію древлян Ольга наказала замкнути у лазні і підпалити її;

зібравши військо для походу на древлян, Ольга надіслала їм звістку, щоб ті організували поминальний обід на місці вбивства Ігоря, на що древляни погодилися. На величезному бенкеті було близько 5 тисяч древлян. Коли ті напилися, їх за наказом Ольги вбили;

пізніше Ольга з військом рушила на Іскоростень, столицю древлян (сучасний Коростень) і сказала, що прощає древлянам, але просить по троє горобців та голубів з кожного двора, а потім наказує прив'язати до них трут, підпалити його і відпустити птахів, так вона і спалила місто.

Все ж історики схиляються до того, що історії помсти Ольги є дещо художньо перебільшеними. Хоча княжі війська справді зруйнували місто в 946 році та обклали древлян великими податками. Ймовірно, Коростень спалили, проте чи дійсно це було зроблено за допомогою птахів – малоймовірно.



Спалення Коростеня / Мініатюра з Радзивіллівського літопису

Чи була Ольга першою християнкою

За час правління Ольги було встановлено хороші дипломатичні відносини з Візантійською імперією. За легендами, саме у Константинополі Ольга прийняла хрещення під іменем Олена.

Чи була Ольга першою християнкою серед київських правителів – питання спірне. Деякі історики вважають, що свого часу князь Аскольд охрестився під іменем Микола, проте не всі підтримують цю версію. Однак за часів Ольги і справді християнство вперше стало частиною державної політики.

Цікаво, що існує легенда про те, що хрещеним батьком Ольги був візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний, який нібито хотів одружитися з княгинею, однак вона відмовила йому, мовляв, не годиться хрещеному батькові з похресницею одружуватися. Однак цю версію часто вважають радше легендою, ніж фактом.