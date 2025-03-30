Ван Гог не одразу знайшов своє покликання – він пробував себе у різних професіях, переживав депресію, мав складні стосунки з оточенням і боровся з душевними розладами. 24 Канал зібрав 7 маловідомих і цікавих фактів з життя легендарного художника, творчість якого випереджала час.

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Пізній старт у живописі

Мало хто знає, що Ван Гог почав малювати лише у 27 років. До цього він працював у галереї, викладав у школі та навіть був проповідником, але не досяг успіху в жодній із цих сфер.

Зрештою, він вирішив опанувати мистецтво живопису, зосередившись на зображенні селянського життя. Переїхавши до Парижа у 1886 році, Ван Гог познайомився з видатними імпресіоністами, зокрема Клодом Моне. Натхненний їхніми роботами та захоплений японським мистецтвом, він почав експериментувати з яскравішими кольорами та новими художніми прийомами.

"Зоряна ніч" та психіатрична лікарня

Ван Гог написав свою легендарну картину “Зоряна ніч”, перебуваючи в психіатричній лікарні в Сен-Ремі-де-Прованс у Франції.

"Зоряна ніч" була написана Ван Гогом у психіатричній лікарні / Фото з відкритих джерел

Блискавична продуктивність

Хоча художня кар'єра Ван Гога була відносно короткою, всього за 10 років він створив приблизно 800 картин маслом і понад 900 графічних робіт.

Любов до повії та зруйновані мрії

У 1882 році Вінсент почав жити разом із бездомною жінкою на ім'я Сієн, яка працювала повією. Він навіть мав намір одружитися з нею, але його родина, особливо брат Тео, категорично не схвалювала цей вибір.

Під час їхніх стосунків Ван Гог піклувався про вагітну (не від нього) Сієн, а вона, у відповідь, позувала йому як натурниця. Народивши доньку, яку назвала Вінсентою, жінка разом із художником зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами. Зрештою, Сієн повернулася до проституції, а Ван Гог залишив їй своє житло й назавжди пішов.

Малюнки Ван Гога із серії "Сієн" / Фото wikipedia.org

Міф про відрізане вухо

Всупереч поширеному міфу, Ван Гог не відрізав собі вухо повністю. Насправді цей випадок значно перебільшили. У 1888 році він орендував будинок у французькому місті Арль, сподіваючись створити мистецьку спільноту.

Проте 23 грудня того ж року, після запеклої сварки з художником Полем Ґоґеном, у стані емоційного зриву Вінсент схопив ніж і відтяв собі частину мочки лівого вуха. Згодом він загорнув її в тканину та віддав повії, на ім'я Рейчел, яка працювала в місцевому борделі. Після цього Ван Гога госпіталізували на кілька днів.

Автопортрет з перев'язаним вухом і трубкою / Картина Вінсента Ван Гога

Скільки картин продав Ван Гог за життя

Попри популярне переконання, що за життя Ван Гог продав лише одну картину – "Червоні виноградники", це не зовсім так. Це була його найвигідніша угода, однак загалом художнику вдалося продати щонайменше 14 картин, дві з яких придбав Поль Ґоґен. Утім, справжнє визнання прийшло до Ван Гога лише після його смерті.

Трагічний фінал

Після інциденту з відрізаним вухом психічний стан Ван Гога значно погіршився. Два роки потому, 27 липня 1890 року, він вийшов у пшеничне поле за замком у французькому містечку Овер-сюр-Уаз і здійснив постріл собі в груди. Однак куля влучила не в серце, як він задумував, а зачепила ребро. Ван Гог миттєво втратив свідомість і впав.

Ввечері тяжкопоранений художник прийшов до тями та повернувся до готелю, де його помітив лікар Поль Гаше – давній знайомий Ван Гога. Доктор викликав медиків і повідомив про трагедію брату Вінсента, Тео, який прибув наступного дня.

Попри всі зусилля, врятувати художника не вдалося. Він помер тієї ж ночі у віці 37 років. Його останніми словами були: "Саме так я і хотів піти з життя".

Ван Гог закінчив життя самогубством / Фото monitor.bg

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