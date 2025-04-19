Автором цього вітання вважають Тараса Шевченка. І вперше воно стало офіційним в українській армії, розповідає 24 Канал.

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Як "Слава Україні" стало офіційним гаслом

19 квітня 1920 року, тобто рівно 105 років тому, генерал армії Української Народної Республіки Михайло Омелянович-Павленко видав новий наказ для військ.

Зокрема відповідно до частини 18 цього наказу, йшлося про запровадження гасла "Слава Україні" як офіційного вітання в армії УНР.

Усім частям армії на похвалу, а то подяку за службу Україні відповідати: "Слава Україні",

– йшлося в наказі генерала.

Та цікавий і сам наказ, точніше привід. Омелянович-Павленко видав цю директиву з нагоди успішного взяття міста Вознесенськ на Миколаївщині. Це була ризикована операція для армії УНР, котра була фактично без ресурсів – в бійців не було набоїв. Проте 15 квітня армія почала наступ на більшовиків. Операцію втілювали чорні запорожці під командуванням Петра Дяченка.



Наказ Омеляновича-Павленка, який робив вітання "Слава Україні" офіційним

За свідченнями генерал-хорунжого армії УНР Михайла Крата, тоді вдалося захопити:

2 мільйони рушничних набоїв;

32 000 гарматних набоїв;

28 гармат;

5 000 рушниць;

4 кулемети.

17 квітня місто Вознесенськ повернулося під контроль України. Бої за місто були чи не найбільш драматичними за час Першого зимового походу армії УНР.