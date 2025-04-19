Автором этого приветствия считают Тараса Шевченко. И впервые оно стало официальным в украинской армии, рассказывает 24 Канал.

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Как "Слава Украине" стало официальным лозунгом

19 апреля 1920 года, то есть ровно 105 лет назад, генерал армии Украинской Народной Республики Михаил Емельянович-Павленко издал новый приказ для войск.

В частности, согласно части 18 этого приказа, речь шла о введении лозунга "Слава Украине" как официального приветствия в армии УНР.

Всем частям армии на похвалу, а то благодарность за службу Украине отвечать: "Слава Украине",

– говорилось в приказе генерала.

Но интересен и сам приказ, точнее повод. Омельянович-Павленко выдал эту директиву по случаю успешного взятия города Вознесенск на Николаевщине. Это была рискованная операция для армии УНР, которая была фактически без ресурсов – у бойцов не было патронов. Однако 15 апреля армия начала наступление на большевиков. Операцию воплощали черные запорожцы под командованием Петра Дяченко.



Приказ Омельяновича-Павленко, который делал приветствие "Слава Украине" официальным

По свидетельствам генерал-хорунжего армии УНР Михаила Крата, тогда удалось захватить:

2 миллиона ружейных патронов;

32 000 пушечных патронов;

28 пушек;

5 000 ружей;

4 пулемета.

17 апреля город Вознесенск вернулся под контроль Украины. Бои за город были едва ли не самыми драматичными за время Первого зимнего похода армии УНР.