И все это о Валентине Попелюх – вдове диссидента и одного из самых известных украинских поэтов Василия Стуса. Что стоит знать о ней – рассказывает 24 Канал.

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20 лет брака, 7 лет жизни вместе

Валентина Попелюх познакомилась с Василием Стусом в киевском метро. В более поздних интервью женщина рассказывала подробно об этом эпизоде.

Помню, ехала в метро. Вдруг кто-то – раз! – опустил руку на мое плечо – и побежал дальше по эскалатору. Думаю: еще чего? Ну, беги, беги. Спустилась вниз, вышла на перрон, уже забыла об этом. Подхожу к электричке – ходит с книжечкой, читает. Ну, думаю, хорошо, пусть читает. Пошла наперед в вагон, еду себе. Жила тогда в Святошине. Иду к калиточке. Оглядываюсь стоит, улыбается. Так и познакомились. Жил рядом, в Академгородке, в общежитии. Приехал учиться в аспирантуре,

– рассказывала Валентина Попелюх.

Уже вскоре состоялась свадьба, а через год родился сын Дмитрий. Они были женаты 20 лет, однако вместе прожили только 7. В отличие от жен и мужей других диссидентов, Валентина всегда желала оставаться вне поля зрения публики.



Валентина Попелюх, Василий Стус и их сын Дмитрий / Архивное фото, "Радио Свобода"

Однако после премьеры фильма "Тени забытых предков", где Василий Стус поддержал Ивана Дзюбу, у семьи начались проблемы. Василия отчислили из аспирантуры, поэтому семью обеспечивала Валентина, которая работала в конструкторском бюро Киевского механического завода имени Антонова. Отца Валентины просили уговорить дочь покинуть Стуса.

В 1972 году Василия арестовали на 5 лет заключения и 3 года ссылки. По возвращении через 2 года его арестовали снова и он не вернулся – 4 сентября 1985 году Василий Стус умер в тюрьме.

После смерти Стуса

Валентине Попелюх не позволили посетить похороны Василия Стуса в 1989 году. Личные вещи мужа ей тоже не отдали.

После восстановления независимости Украины, Валентина передала Институту литературы большинство рукописей своего мужа и делала все для сохранения его наследия.

25 марта 2022 года в селе Дмитровка Киевской области, где шли бои, после продолжительной болезни Валентина Попелюх умерла на руках у своего сына. Похоронили ее там же под звуки взрывов и боев.