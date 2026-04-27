Як Семюел Морзе спочатку став видатним художником, а потім винахідником, та які його роботи стали найпопулярнішими, йдеться на Britannica.

Як почався шлях Семюеля Морзе як художника?

Семюел Морзе народився 27 квітня 1791 року в сім'ї географа та священника Джедіди Морзе. Спочатку хлопець навчався в Академії Філліпса в Андовері, штат Массачусетс. Втім там отримав репутацію нестабільного та ексцентричного студента, а тому батьки відправили його до Єльського коледжу в Нью-Гейвені.

Річ у тім, що батько та мати Морзе очікували, що хлопець цікавитиметься саме наукою, але Семюел віддавав перевагу малюванню мініатюрних портретів.

Навіть після закінчення Єлю у 1810 році, коли він влаштувався клерком в одне із бостонських видавництв, не полишав живопис. Батькам залишалося лише прийняти вибір юнака, а тому вони підтримали його, коли той вирушив до Англії. Семюел навчався там мистецтву в художника Вашингтона Олстона.

Загалом у художньому плані Морзе перейняв популярні на той час британські стандарти, як-от історичний стиль живопису. Йдеться про романтизовані сцени минулого з героїчними постатями на передньому плані. І виконані такі картини зазвичай у яскравій та драматичній манері.

Коли ж Морзе повернувся на батьківщину у 1815 році, він помітив, що американці не цінують його полотна так, як це робили британці. Через це він змінив свій фокус на портретний живопис, аби заробляти на життя.

Спочатку він почав як мандрівний художник у Новій Англії, Нью-Йорку та Південній Кароліні.

Після 1825 року, оселившись у Нью-Йорку, він намалював одні із найкращих портретів коли-небудь створених американським художником.

У цій справі Морзе поєднував технічну майстерність та сміливе зображення характерів своїх героїв з відтінком романтизму, який засвоїв в Англії.

Які відомі картини намалював Морзе?

На сторінці у Facebook історика Олександра Турчинова, який є спеціалістом в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, йдеться про те, що Морзе, разом з Генрі Інманом, Ешером Дюраном, Вільямом Данлепом та Чарльзом Інгама, заснував у Нью-Йорку товариство живописців – Національну Академію дизайну (National Academy of Design). І спочатку саме він був обраний його президентом.

Як відомо, найбільш відомою картиною Морзе стала "Галерея Лувру", де художник зобразив Квадратний Салон Лувру, а на задньому плані зобразив у мініатюрі стільки шедеврів, скільки змогло вмістити полотно.



Легендарна картина Морзе / Фото з відкритих джерел

Натомість за полотно "Помираючий Геркулес" він отримав золоту медаль Лондонської королівської академії мистецтва. Створив цю картину художник під час навчання в Королівській академії мистецтв у Лондоні. Загалом це картина, що зображає міфологічного героя Геркулеса в момент його смерті.



Картина, через яку Морзе став успішним у Лондоні / Фото з відкритих джерел

Чому колись на картинах дітей зображали дорослими?

У середньовічному живописі діти часто виглядають як зменшені копії дорослих. Річ у тім, що художникам тоді не бракувало майстерності, вони радше прагнули передати передусім символічний зміст та релігійні ідеї.

Образи дітей, особливо Ісуса Христа, зображувалися як "маленькі дорослі", бо вважалося, що Христо уже від народження мав божественну мудрість та досконалість.

Загалом дитячі риси майже не підкреслювалися, а зовнішність виглядала неприродно серйозною.

Крім того, в середньовічному суспільстві поняття дитинства відрізнялося від сучасного. Дітей рано залучали до дорослого життя, а в мистецтві їх не виділяли окремо, тобто зображали за тими канонами, що й дорослих.