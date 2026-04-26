Де зараз жінка, яка свого часу розвеселила мережу несподіваним побажанням на власний день народження, відомо з акаунта slipenchuk1995.

Як жінка, яка забажала на своє 95-річчя вмерти, святкує 97 років?

Все почалося з історії про літню жінку, яку звати Ольга Михайлівна, 2 роки тому. Увагу мережі привернуло відео, де під час святкування гості попросили її загадати бажання та задути свічки, зауваживши, що його не варто озвучувати вголос. Однак вона несподівано в голос промовила, що "хоче померти". Присутні відреагували на ці слова зі сміхом.

Крім того, вони почали переконувати жінку, що не варто таке бажати, й порадили загадати нове бажання, але вже подумки. Пані Ольга зазначила, що вже подумала і радісно задмухала свічки на торті.

Літня жінка виголосила несподіване побажання на свої 95 років / Відео з TikTok

Згодом історія отримала продовження: через 2 роки пані Ольга знову опинилася в центрі уваги і знову під час святкування власного дня народження.

Ну що ж, з легендарного жарту "хочу вмерти", все насправді не зовсім так. Ольга Михайлівна, наша сусідка, якій сьогодні виповнилося 97 років. Але по традиції без привичних слів не обійшлося. Щастя, здоров'я і многая літа!!!,

– підписали відео її сусіди.

Цього разу у відповідь на прохання загадати бажання жінка з усмішкою побажала присутнім здоров'я, щастя та довгих років життя. На що у відповідь отримала побажання відсвяткувати ще і 100-річний ювілей. Втім жінка жартівливо відмахнулася на ці слова та задула свічки.

Як Ольга Михайлівна святкувала 97 років / Відео з TikTok

Цікаво, що у коментарях під відео користувачі не забарилися та почали бажати теплі побажання Ользі Михайлівні, а також кажуть, що захоплюються її настроєм. Не обійшлося і без жартівливих коментарі на кшталт того, що саме таке "бажання" і варто загадувати, аби дожити до 100 років.

Як користувачі в TikTok відреагували на нові відео із пані Ольгою / Скриншоти з соцмережі

Як змінилася інша зірка вірусного мему "Сфоткала? Я відео знімаю"?

Користувачі мережі Threads нещодавно знайшли зірку кумедного відео, яке розлетілося ще у 2010 році. Йдеться про мем "Сфоткала? Я відео знімаю".

Річ у тім, що на момент зйомки відео сама дівчина, яка потрапила в кадр, була ще зовсім юним підлітком. Але за роки вона суттєво змінилася: подорослішала, змінила стиль та зовнішність, тому впізнати її на сьогодні було доволі складно. Загалом відомо, що звати дівчину Тетяна Данилюк.

У коментарях під тредом щодо того, як змінилася дівчина з вірусного відео, користувачі соцмережі відреагували позитивно, зокрема пишуть компліменти. Не забуває аудиторія і про сам мем та жартує про те, що теперішні знимки дівчини також зроблені з відео, отже її так і не вдалося "сфоткати".

Як зараз живуть герої найвідоміших українських мемів?

Один із найвідоміших мемів в Україні побудований на фразі "Подобається, як воно горить і як люди суєтяться", а сказав її так званий "полтавський палій".

Річ у тім, що йдеться в цій історії саме про Віталія Чепурко, який в одному з інтерв'ю відверто пояснює, що йому подобаються наслідки від подібних дій. Нагадуємо, що у 2007 році він здійснив серію підвалів вхідних дверей у багатоквартирних будинках.

За це Чепурка засудили до 5 років позбавлення волі, після чого про нього зникла будь-яка публічна інформація. Втім на сьогодні є інформація, що чоловік добровільно долучився до лав Збройних сил України.

Ще одне відоме відео, з якого потім з'явився не менш популярний мем, належить дівчині Яні з львівського залізничного вокзалу. У 2016 році вона стала героїнею репортажу, відтак її фраза "Я не з такої сім'ї як другі. Я із богатої" стала вірусною.