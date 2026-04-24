Якби у світі існував рейтинг наймемнішої країни, Україна точно була б серед лідерів. У нас майже будь-яка подія за лічені хвилини перетворюється на жарт, а випадкові фрази або відео на інтернет-класику.

Дивіться також Вклали мільярд доларів і створили справжній феномен: як з'явився TikTok і чому він затягує всіх

Що сталося з героями найвідоміших українських мемів?

"Подобається, як воно горить і як люди суєтяться"

Почнемо з одного з найвідоміших кейсів, так званого "полтавського палія". Віталій Чепурко став відомим після інтерв'ю, у якому максимально відверто пояснив свої дії. У 2007 році він здійснив серію підпалів вхідних дверей багатоквартирних будинків, а його пояснення швидко розлетілося мережею та стало мемом.

Його фраза про те, що йому "подобається, як воно горить і як люди суєтяться", зробила відео вірусним і закріпила його образ в українському інтернеті. Згодом Чепурка засудили до понад п'яти років позбавлення волі. Після звільнення він зник із публічного простору, а згодом з'явилися повідомлення, що він добровільно долучився до лав Збройних сил України.

На каналі "Феномен.ua" ви знайдете ще більше цікавої інформації про українські меми! Тож, переходьте за посиланням та дивіться смішне відео.

Фраза про "багату сім'ю"

Далі історія Яни з Львівського вокзалу, яка у 2016 році стала героїнею репортажу про жебракування. Її коротке інтерв'ю швидко розлетілося соцмережами, а фраза про "багату сім'ю" стала мемом. На той момент дівчина була неповнолітньою, жила з родиною та час від часу їздила на заробітки.

З роками її життя змінилося: вона створила сім'ю, стала мамою, а згодом переїхала за кордон. Попри те, що вона уникає публічності, інтернет досі регулярно повертається до цього відео.

"А тепер сфоткай мене. Сфоткала?"

Ще один вірусний момент – це фраза "А тепер сфоткай мене. Сфоткала?". Це відео з'явилося приблизно у 2010 році та стало одним із ранніх українських інтернет-мемів. Його й досі впізнають завдяки численним пародіям.

Героїня ролика з часом подорослішала і не веде публічної діяльності. Її ім'я стало відомим значно пізніше, коли випадкові фото з'явилися у мережі, однак вона не прагне публічності.

Дивіться також Можна знайти все і навіть більше: як Temu підкорив весь світ за лічені роки

Учасники телевізійних реаліті та шоу

Наприклад, Коля Гузей із проєкту "Кохана, ми вбиваємо дітей" став впізнаваним завдяки емоційним фразам, вирваним із контексту. З часом він змінив своє життя, здобув освіту, працював за фахом, а нині веде більш приватний спосіб життя, періодично з'являючись у соцмережах та займаючись власними проєктами.

"Чоткий паца з Рівного"

І, звісно, один із найвідоміших інтернет-образів – це "чоткий паца з Рівного". Іван Мартинов став відомим після короткого інтерв'ю про економічну ситуацію в країні. Згодом він брав участь у подіях Революції Гідності, а після початку війни – долучився до ЗСУ.

