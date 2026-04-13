Більшість із нас хоча б раз відкривали TikTok "на кілька хвилин" і непомітно проводили там годину. А дехто не просто дивиться, а й створює власний контент. Як сталося, що платформа з короткими відео змінила не лише соціальні мережі, а й сам принцип споживання інформації? Розбираємося у нашій статті.

Дивіться також Можна знайти все і навіть більше: як Temu підкорив весь світ за лічені роки

З чого все почалося?

У 2014 році двоє підприємців із Китаю Луї Янг та Алекс Чжу створили застосунок Cicada. Його концепція передбачала короткі навчальні відео тривалістю 3 – 5 хвилин. Ідея виглядала перспективно, однак виникла ключова проблема: користувачі не поспішали створювати навчальний контент. Виявилося, що за короткий час складно не лише навчитися, а й навчити інших. У результаті продукт не отримав необхідного розвитку.

Алекс Чжу та Луї Янг / фото Ankur's Newsletter

Історія успіху TikTok: дивитись відео

Чому пізніше Musical.ly став успішним?

Після невдачі засновники змінили стратегію і зробили ставку на розважальний контент. Так з'явився Musical.ly – це платформа коротких відео під музику. Його успіх базувався на трьох принципах:

простота створення;

мінімальні вимоги до якості;

швидке споживання контенту;

Користувачам не потрібні були складні сценарії чи техніка – достатньо смартфона. У 2015 році додаток стрімко набрав популярність і очолив рейтинги завантажень у десятках країн.



Musical.ly / фото Variety

Як з'явився TikTok?

Паралельно з розвитком Musical.ly китайська компанія ByteDance створила Douyin для внутрішнього ринку та TikTok для міжнародного. У 2017 році ByteDance придбала Musical.ly приблизно за 1 мільярд доларів і об'єднала платформи. Усі користувачі автоматично перейшли до TikTok. Цей крок став переломним моментом у розвитку короткого відеоконтенту.

Що змінилося з появою TikTok?

На відміну від Musical.ly, TikTok запропонував ширший функціонал. Змінився і тип контенту: замість виключно ліпсингів з'явилися гумористичні відео, історії, освітні ролики. Особливу роль відіграли челенджі – це формат, який стимулює масове повторення і швидке поширення контенту.

Чому TikTok утримує увагу користувачів?

TikTok настільки затягує користувачів завдяки поєднанню максимально простої взаємодії, високої точності рекомендацій і ефекту несподіванки, розповідає Baylor University.

Відео починають відтворюватися автоматично, не потребуючи жодних дій, а алгоритм швидко підлаштовується під інтереси, постійно підкидаючи новий, часто неочікувано цікавий контент. Саме це створює сильне відчуття занурення і стимулює безперервний скролінг, що поступово переходить у звичку і навіть залежність, супроводжуючись втратою відчуття часу.

У довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки: зниження концентрації уваги, формування потреби в миттєвому задоволенні, зростання відчуття самотності та витіснення реального спілкування і діяльності, яка формує глибші соціальні зв'язки.

Чому 2020 рік став переломним?

Під час карантинних обмежень люди отримали значно більше вільного часу та шукали нові способи розваги. TikTok став одним із головних каналів для спілкування самовираження створення контенту. Саме в цей період платформа досягла глобального піку популярності.

Дивіться також Тепер ШІ є і в телеграмі: українці діляться "професійними" текстами, які смішать до сліз

Як TikTok розвивався в Україні?

До 2022 року значна частина українського контенту створювалася російською мовою. Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася: відбувся перехід на українську мову з'явилися нові автори платформа стала інструментом для бізнесу та комунікації. Сьогодні TikTok є однією з наймасовіших платформ в Україні.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?