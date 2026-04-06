Якщо ви хоча б раз шукали щось в інтернеті, то, ймовірно, бачили товари з Temu. Платформа буквально заполонила соцмережі та рекламні стрічки, обіцяючи величезні знижки та "вигідні" покупки.

Дивіться також "Відправила запит у Всесвіт": українка розповіла, як потрапила у Google та що їй допомогло

Що таке платформа Temu?

Temu – це китайський маркетплейс, що належить компанії PDD Holdings. Він працює за моделлю прямих продажів від виробників, що дозволяє суттєво знижувати ціни. Головна ідея платформи – це створити ефект "дешевого кошика": користувач бачить низькі ціни й додає більше товарів, ніж планував. Саме тому навіть невеликі покупки часто перетворюються на великі замовлення.

Хто засновник Temu?

Колін Хуан є засновником PDD Holdings, розповідає Forbes. Хуан пішов з посади голови компанії у 2021 році, але залишається її основним акціонером. Саме PDD у 2022 році запустила бюджетний торговий сайт Temu, щоб скласти конкуренцію популярній платформі Shein, яку очолює китайський мільярдер Скай Сюй.

Колін Хуан / фото Fortune

Що продають на Temu?

Асортимент платформи вражає: від одягу та електроніки до досить дивних і навіть абсурдних товарів. Серед них є незвичні гаджети, гумористичні аксесуари, товари для дому та речі, які часто стають вірусними в соцмережах. Ми вже, доречі, розповідали про кумедні замовлення з Temu, якими поділилися українці.

Наприклад, там можна знайти навіть м'ясо, щоправда, для українських користувачів ця категорія фактично недоступна. Натомість інші незвичні товари продаються без обмежень. Серед них гумористичні та абсурдні позиції на кшталт спрею з "ароматом газу", який коштує близько 100 гривень, або так званого "туалетного гольфу" – набору для гри просто у ванній кімнаті.

Для тих, кому цього замало, існують і альтернативи, наприклад, "туалетний футбол". Також користувачі знаходять на платформі максимально нестандартні речі: декоративні лампи у вигляді курки, костюми банана, шапки у формі кухля пива чи навіть аксесуари, які не мають жодної практичної цінності.



"Туалетний футбол" / фото з платформи Temu

Чому Temu постійно з'являється у рекламі?

Одна з головних причин популярності – агресивна маркетингова стратегія. Реклама тему є всюди: у ютубі, інстаграмі, тік тоці та навіть на великих міжнародних подіях. Зокрема, платформа активно просувалася під час Super Bowl (чемпіонат американського футболу), витрачаючи мільйони доларів на рекламу. Це значно збільшило кількість користувачів у всьому світі.

Дивіться також Куди насправді зник клоун Рональд і чому МакДональдс з кожним роком стає все сірішим

Чи безпечно купувати товари на Temu?

Попри популярність, платформа викликає чимало запитань. Користувачі інколи скаржаться на незрозумілі списання коштів або проблеми з оплатою. Також експерти звертають увагу на можливі ризики, пов'язані з конфіденційністю даних, адже тему пов'язують із платформою Pinduoduo, яку раніше перевіряли через підозри у шкідливому коді.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?