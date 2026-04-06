Если вы хотя бы раз искали что-то в интернете, то, вероятно, видели товары с Temu. Платформа буквально заполонила соцсети и рекламные ленты, обещая огромные скидки и "выгодные" покупки.

Что такое платформа Temu?

Temu – это китайский маркетплейс, принадлежащий компании PDD Holdings. Он работает по модели прямых продаж от производителей, что позволяет существенно снижать цены. Главная идея платформы – это создать эффект "дешевой корзины": пользователь видит низкие цены и добавляет больше товаров, чем планировал. Именно поэтому даже небольшие покупки часто превращаются в крупные заказы.

Кто основатель Temu?

Колин Хуан является основателем PDD Holdings, рассказывает Forbes. Хуан ушел с поста главы компании в 2021 году, но остается ее основным акционером. Именно PDD в 2022 году запустила бюджетный торговый сайт Temu, чтобы составить конкуренцию популярной платформе Shein, которую возглавляет китайский миллиардер Скай Сюй.

Колин Хуан / фото Fortune

На канале "Феномен.ua" вас ждет еще больше интересных фактов о Temu и подборки самых смешных, самых странных и абсурдных товаров, которые реально можно заказать онлайн. Не пропустите, ведь будет интересно и смешно!

Что продают на Temu?

Ассортимент платформы впечатляет: от одежды и электроники до довольно странных и даже абсурдных товаров. Среди них есть необычные гаджеты, юмористические аксессуары, товары для дома и вещи, которые часто становятся вирусными в соцсетях. Мы уже, кстати, рассказывали о забавных заказах с Temu, которыми поделились украинцы.

Например, там можно найти даже мясо, правда, для украинских пользователей эта категория фактически недоступна. Зато другие необычные товары продаются без ограничений. Среди них юмористические и абсурдные позиции вроде спрея с "ароматом газа", который стоит около 100 гривен, или так называемого "туалетного гольфа" – набора для игры прямо в ванной комнате.

Для тех, кому этого мало, существуют и альтернативы, например, "туалетный футбол". Также пользователи находят на платформе максимально нестандартные вещи: декоративные лампы в виде курицы, костюмы банана, шапки в форме кружки пива или даже аксессуары, которые не имеют никакой практической ценности.



"Туалетный футбол" / фото с платформы Temu

Почему Temu постоянно появляется в рекламе?

Одна из главных причин популярности – агрессивная маркетинговая стратегия. Реклама тему есть везде: в ютубе, инстаграме, тик токе и даже на крупных международных событиях. В частности, платформа активно продвигалась во время Super Bowl (чемпионат американского футбола), тратя миллионы долларов на рекламу. Это значительно увеличило количество пользователей во всем мире.

Безопасно ли покупать товары на Temu?

Несмотря на популярность, платформа вызывает немало вопросов. Пользователи иногда жалуются на непонятные списания средств или проблемы с оплатой. Также эксперты обращают внимание на возможные риски, связанные с конфиденциальностью данных, ведь тему связывают с платформой Pinduoduo, которую ранее проверяли из-за подозрений во вредоносном коде.

