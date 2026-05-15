Зачем богачи специально чернили зубы и где это было распространено, пишут в Live Japan.

Зачем богачи специально чернили зубы?

Черные зубы были символом богатства, красоты и высокого статуса, особенно в Японии. Именно там искусство чернения зубов на протяжении веков занимало важное место в культуре и имело отдельное название охагуро.

Подобную практику также использовали в некоторых регионах Юго-Восточной Азии, в частности во Вьетнаме, на Филиппинах и среди отдельных народов Индонезии. Там темные зубы считались признаком взрослости, достатка и красоты. Зато белые зубы могли даже ассоциироваться с "дикостью" или бедностью.

Всего в Японии традиция охагуро датируется еще периодом Кофун, то есть примерно 250 – 538 годами нашей эры. Археологи находили кости и глиняные фигурки ханива со следами почерневших зубов именно с того времени.

Кроме того, эта древняя традиция упоминается также в знаменитом "Гендзи Моногатари", книге 12 века, которая считается первым психологическим романом в мире, а также в различных сказках и народных рассказах.

Историки объясняют популярность черных зубов особыми стандартами красоты того времени. В Японии идеалом внешности считались белая кожа и темные волосы.

На таком фоне черные зубы создавали сильный контраст, который еще больше подчеркивал бледность кожи. Из-за этого улыбка с темными зубами воспринималась аристократической и изысканной. Чаще всего охагуро делали замужние женщины, представительницы знати и самурайской аристократии.

Интересно, что особенно популярной традиция была среди аристократии и самураев в период Эдо, то есть 1603 – 1868 годы, когда страной руководило самурайское правительство. Тогда черные зубы считались признаком изящества, зрелости и высокого происхождения. Чаще всего их имели именно замужние женщины и представители знати.

Как делали охагуро и почему мода на него исчезла?

В то же время сама процедура окрашивания зубов была не только эстетической, но и считалось, что она помогает защищать зубы, в частности от кариеса и повреждений, ведь создавало дополнительный слой на поверхности эмали, объясняют в British Dental Journal.

Охагуро даже иногда называли одной из древнейших форм "косметической стоматологии".

Как красили зубы в черный: для этого использовали специальный раствор канэмидзу. Его изготавливали из уксуса, железных опилок и танинов из чая или растений. После нанесения на зубы смесь образовывала темное покрытие на эмали.

Впрочем в конце 19 века традиция окрашивания зубов в черный цвет начала быстро терять популярность. После открытия Японии для Запада и реформ эпохи Мэйдзи власти решили отказаться от старых обычаев, которые казались "устаревшими" для современного государства. Тогдашний император Муцухито начал превращать Японию из изолированной феодальной страны в современное индустриальное государство.

Уже в 1870 году правительство официально запретило практику охагуро. Это стало сигналом для общества об изменениях стандартов красоты.

Несмотря на это, традиция оставила заметный след в культуре и считается одной из самых необычных исторических модных практик мира. Сегодня черные зубы до сих пор можно увидеть, но уже в театрах, фильмах и тому подобное.

Как в мире менялось отношение к зубам?

История охагуро показывает, насколько сильно стандарты красоты могут отличаться в зависимости от эпохи и культуры. То, что когда-то считалось признаком аристократичности, сегодня выглядит странно. Впрочем люди в современном мире до сих пор жертвуют внешностью или наоборот отказываются менять ее из-за собственных убеждений, карьеру или страх потерять часть себя.

Одним из самых известных примеров был фронтмен группы Фредди Меркьюри. У музыканта было 4 лишних зуба, из-за которых его челюсть заметно выступала вперед. Певец часто комплексовал по поводу собственной внешности из-за этого, но одновременно оставался иконой стиля и одним из самых известных артистов мира.

Меркьюри неоднократно задумывался над тем, чтобы удалить лишние зубы. Однако врачи предупреждали его, что операция может изменить форму ротовой полости, а вместе с ней и его голос. В конце концов певец решил отказаться от хирургического вмешательства, ведь боялся, что потеряет звучание, которое сделало его легендой.