Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @Dystreit на YouTube.

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Почему Меркьюри не захотел удалять свои 4 лишних зуба?

У фронтмена Queen Фредди Меркьюри было четыре лишних зуба. Из-за этого его челюсть выступала вперед, что значительно влияло на внешность.

Для Меркьюри внешность играла для него значительную роль. Он любил моду и выделяться, а миллионы людей считали его иконой стиля. Его зубы часто становились причиной шуток и от других, и от него самого. Однако все это маскировало глубокий комплекс.

Фредди Меркьюри / Фото GettyImages

Он неоднократно задумывался над тем, чтобы сделать операцию и удалить лишние зубы. Однако врачи предупреждали, что это может изменить не только лицо, но и форму ротовой полости, а вместе с ней – сам голос.

И тогда Меркьюри сделал выбор. Он пренебрег эстетикой ради искусства. Ежедневно видя в зеркале то, что ненавидел, он выбирал не касаться этого. Потому что страх потерять музыку был сильнее желания нравиться.