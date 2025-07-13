Речь идет о концерте Liva AID, который одновременно проходил на крупнейших стадионах Великобритании и США, а также в Австралии, Германии и Японии. Больше об этом шоу расскажет 24 Канал.

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Что надо знать о концерте

В 1984 году в Эфиопии начался большой голод, поэтому для помощи жителям этой страны Боб Гелдоф и Мидж Юр решили организовать огромный концерт, основными для которого стали сразу две локации – "Старый Уэмбли" в Великобритании и стадион имени Джона Кеннеди в США.

Само шоу состоялось 13 июля 1985 года и транслировали его в более чем 150 странах. СССР, что интересно, от трансляции отказался, однако концерт транслировали в Венгрии, которая была в зоне влияния Москвы. Основной целью шоу стал сбор средств для Эфиопии.

Участие в концерте приняли немало культовых исполнителей – группа Queen, Дэвид Боуи, Мадонна, Элтон Джон, а группа Led Zeppelin, которая распалась в 1980 году, воссоединилась специально для этого события. Кстати, выступление группы Queen во главе с Фредди Меркьюри считается одним из культовых.

Queen на Live Aid: смотрите видео

Фил Коллинз стал единственным артистом, который выступил сразу же на двух стадионах. Сначала он пел в Лондоне, тогда сел на самолет и отправился в Филадельфию.

Благодаря концерту удалось собрать 283,6 миллиона долларов, которые полностью направили на помощь тем, кто страдал от голода в Эфиопии. А Live Aid навсегда вошел в историю, как самый масштабный концерт как по организации, так и по количеству зрителей в прямом эфире. Однако по некоторым данным, за похоронами принцессы Дианы в свое время наблюдали 2,5 миллиарда человек.