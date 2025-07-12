В 1998 году певица выпустила свой первый студийный альбом под названием "Русалки in da House". Как эта работа изменила украинскую музыку – рассказывает 24 Канал.

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Как происходил дебют Кати Chilly

В 90-х Катя Chilly была победительницей ряда конкурсов и фестивалей, в том числе и легендарного "Червона рута" в 1997 году. Именно победа на этом фестивале повлияла на дальнейшую карьеру певицы.

Выступление Кати Chilly на "Червоной руте": смотрите видео

Уже в следующем году артистка записала свой дебютный альбом "Русалки in da House" который стал культовым в истории фольктроники – сочетание фолка и электроники, которое на тот момент не имело отдельного определения как понятия. Фактически именно Катя Chilly дала жизнь этому направлению.

Альбом содержит 9 треков, вдохновением для которых стал украинский фольклор. Например песня о русалках, которая сейчас известна в исполнениях Юли Юриной и группы Go-A была финальным треком "Русалки in da House".

Катя Chilly – "Проведу я русалочки": смотрите видео

Несмотря на огромную популярность в 90-х и 00-х сейчас на стриминговых платформах у альбома малые прослушивания. Причиной этого является то, что Катя Chilly опубликовала их там только в 2024 году.

В 2003 году певица записала культовый хит "Понад хмарами", а в 2020 году боролась за право представлять Украину на Евровидении. Хотя она и не прошла в финал отбора, однако этот эпизод способствовал новой волне популярности ее творчества.

Катя Chilly – "Печь": смотрите видео

Сейчас Катя Chilly продолжает заниматься творчеством, однако сама шутит, что уже является "историей". Также она уже дважды подвергалась критике за свои публичные высказывания. В декабре 2024 года она выступила против установки ханукии на Майдане Независимости, а в апреле 2025 года в сети неоднозначно отреагировали на ее сообщение о трагическом ударе россиян по Кривому Рогу.