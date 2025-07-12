У 1998 році співачка випустила свій перший студійний альбом під назвою "Русалкі in da House". Як ця робота змінила українську музику – розповідає 24 Канал.

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Як відбувався дебют Каті Chilly

У 90-х Катя Chilly була переможницею низки конкурсів та фестивалів, зокрема і легендарного "Червона рута" у 1997 році. Саме перемога на цьому фестивалі вплинула на подальшу кар'єру співачки.

Виступ Каті Chilly на "Червоній руті": дивіться відео

Уже наступного року артистка записала свій дебютний альбом "Русалкі in da House" який став культовим в історії фольктроніки – поєднання фольку та електроніки, яке на той момент не мало окремого визначення як поняття. Фактично саме Катя Chilly дала життя цьому напрямку.

Альбом містить 9 треків, натхненням для яких став український фольклор. Наприклад пісня про русалок, яка зараз відома у виконаннях Юлі Юріної та гурту Go-A була фінальним треком "Русалкі in da House".

Катя Chilly – "Проведу я русалочки": дивіться відео

Попри величезну популярність у 90-х та 00-х зараз на стрімінгових платформах в альбому малі прослуховування. Причиною цього є те, що Катя Chilly опублікувала їх там лише у 2024 році.

У 2003 році співачка записала культовий хіт "Понад хмарами", а у 2020 році змагалася за право представляти Україну на Євробаченні. Хоч вона і не пройшла у фінал відбору, проте цей епізод сприяв новій хвилі популярності її творчості.

Катя Chilly – "Піч": дивіться відео

Зараз Катя Chilly продовжує займатися творчістю, проте сама жартує, що вже є "історією". Також вона вже двічі зазнавала критики за свої публічні висловлювання. У грудні 2024 року вона виступила проти встановлення ханукії на Майдані Незалежності, а у квітні 2025 року у мережі неоднозначно відреагували на її допис про трагічний удар росіян по Кривому Рогу.