Катя Chilly опублікувала свою думку з приводу цинічного російського удару по Кривому Розі. Співачка вважає, що цьому могло зарадити "закрите небо" і "оголошення війни", пише Show 24 з посиланням на її фейсбук-сторінку.
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Достатньо було закрити небо, ніж показово заламувати руки про 9 дітей. Це мільйон жертв міст, про які не скаже статистика. Там тисячі дітей, крику яких ніхто не почує. Від міжнародних урядів. Достатньо було оголосити війну (визнати напад і статус війни) у 2014. Не АТО, не воєнний стан, не стан війни й не бл*дську "СВО". А війну на юридичному рівні, щоб почав діяти Будапештський меморандум. Від нашого уряду,
– написала Катя Chilly.
Слова Катя Chilly викликали неоднозначну реакцію в українців та бурхливі обговорення – під дописом понад 500 коментарів. Багато хто дорікнув співачці, вважаючи, що вона некомпетентна у цьому питанні. Хтось почав наводити свою думку з цього приводу.
- "З величезною повагою до вас! Не лізьте туди, де ви нічого не розумієте";
- "Офіс простих рішень";
- "Ох вже ці містечкові воєнні геостратеги, котрі не відрізнять магазин від обойми й для яких "закрити небо" – це щось як "Під куполом" Кінга";
- "Не потрібно вдавати з себе експерта. Більшої дурості годі й шукати!";
- "Достатньо було не лізти туди, де ти повний профан. Ну чому деякі відомі люди думають, що вони гуру у всіх питаннях? Потім вони несуть дурниці, потім їм прилітає і вони ображаються".
Водночас інші підтримали артистку та погодилися з нею.
- "Катю, на жаль реальність була і є такою. Але нам потрібно старатися її змінювати";
- "Дякую вам за те, що ви говорите";
- "Я з вами згідний";
- "Поважаю вас за здатність мати свою думку, свою громадянську позицію, за любов до нашої пісенної культури".
Зауважимо, співачка Ірина Білик з болем відреагувала на удар по Кривому Розі та перенесла свій ювілейний концерт через трагедію. Коли виступ відбувся, співачка розпочала його з хвилини мовчання.
Як Катя Chilly відреагувала на критику
У відповідь на негативні коментарі співачка підкреслила, що має право на власну думку. Вона спростувала закиди про те, що "робить піар" і зазначила, що не боїться цькування.
"Я ніколи не забуду своє місце і в історії окреслю його сама. А говорити я буду. Тоді коли буду вважати за потрібне і те, що буду вважати за потрібне. Чи не буду, але це буде моє рішення. Рівень слів в мене недосконалий, – погоджуюсь. Але я маю право на свою думку. Я ніколи не забуду своє місце. Повірте. Але я визначу його сама", – підсумувала артистка.
Додамо, що у грудні 2024 Катя Chilly теж потрапила у скандал, коли висловилася проти встановлення ханукії на Майдані Незалежності. Це викликало звинувачення в ксенофобії та антисемітизмі в її бік.