Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост у Х Андрія Сибіги від 9 квітня. Він подякував дипломатам, які "розділили наш біль".

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Дипломати відвідали місце трагедії

Українське МЗС організувало візит на місце ворожого удару в Кривому Розі для 32 глав і представників дипломатичних місій. Політики вшанували пам'ять 9 дітей та 11 дорослих, а також поспілкувалися з родичами вбитих.

Важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі. Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку,

– додав Сибіга.

Зокрема, він згадав Бельгію, США, Індію, Канаду, Бразилію, Швецію, Туреччину, Іспанію, Польщу, Молдову, Данію, Швейцарію тощо.

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Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН 8 квітня держави засудили російський удар по Кривому Рогу. Однак представник країни-агресорки традиційно звинуватив Україну в буцімто "непрофесійних діях ППО".