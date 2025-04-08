Російський представник традиційно звинуватив у всьому Україну, але більшість країн-членів ООН підтримали її. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНН".

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Що кажуть в ООН про удар по Кривому Рогу

Сьогодні, 8 квітня, було скликане засідання Ради безпеки ООН щодо удару по Кривому Рогу. Під час нього російська сторона заявила, що атака на житловий квартал міста нібито сталася через "непрофесійні дії ППО України". Там переконують, що Росія нанесла "чіткий удар" по запланованих цілях.

Російський представник цинічно повторив брехливий звіт міноборони Росії та сказав, що завдяки цьому удару начебто по одному з ресторанів Кривого Рогу було знищено до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць техніки.

Проте представник країни-агресорки чомусь не згадав про 9 дітей, чиє життя назавжди обірвалося через російську ракету. Натомість заявив, що в цьому винні українські Сили оборони.

Окрім цього, він додав, що Кремль вважає європейських військових та натівських інструкторів "своєю законною ціллю і неодноразово попереджував про це". Росіянин також вчергове безпідставно звинуватив Київ у недотриманні міжнародного права та цинічно заявив, що Росія атакує виключно військові цілі.

Попри таку заяву пропагандиста, решта представників країн Радбезу ООН підтримали Україну та засудили злочин Кремля. Зокрема, представник Південної Кореї вважає, що переговори про перемир'я пішли не у правильному напрямку, якщо досі продовжують гинути люди.

Якщо цей вектор зберігатиметься, це призведе лише до більшої кількості людських втрат. З огляду на наш трирічний досвід корейської війни, тривалі переговори лише ускладнюють конфлікт,

– сказав він.

А також висловив невдоволення через те, що наразі невідомо всіх деталей перемовин між сторонами і як довго вони будуть тривати. Він додав, що військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією посилюється і це викликає "непевність у тому, що Москва в принципі взагалі здатна припинити вогонь".

Натомість представниця Великої Британії заявила, що Об'єднане Королівство не зупиниться перед обличчям варварських дій Росії та буде стояти з Україною, щоб досягти справедливого і довготривалого миру.

Вона зауважила, що російський диктатор Путін продовжує затримувати пропозиції щодо припинення вогню, затягує процес переговорів та наполягає на максималістичних умовах. На її думку, дії Кремля показують, що в Росії немає жодного бажання рухатися до миру.

Що заявив Сибіга про засідання Радбезу ООН

Глава українського МЗС Андрій Сибіга подякував Радбезу ООН за сьогоднішнє засідання, яке було присвячене жорстокому вбивству Росією дев'яти українських дітей.

Я дякую державам-членам ООН за те, що вони виступили та засудили цей жахливий російський воєнний злочин. Ми продовжуватимемо вимагати повної відповідальності за це та інші звірства,

– каже Сибіга.

Він зазначає, що Кремль продовжує відкидати повне та безумовне припинення вогню, брешучи про військові об'єкти, які він нібито атакує в Україні. Однак, за словами очільника МЗС, російські атаки є цілеспрямованими актами терору проти цивільного населення.

Сибіга наголошує, що сильна та об'єднана міжнародна реакція на воєнні злочини Росії є вкрай необхідною, а такий терор не має стати нормою. Він зазначає, що Україна потребує посилення обороноздатності, тиску на Москву та міжнародної рішучості щодо притягнення країни-агресорки до відповідальності.