Российский представитель традиционно обвинил во всем Украину, но большинство стран-членов ООН поддержали ее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНН".

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Что говорят в ООН об ударе по Кривому Рогу

Сегодня, 8 апреля, было созвано заседание Совета безопасности ООН по поводу удара по Кривому Рогу. Во время него российская сторона заявила, что атака на жилой квартал города якобы произошла из-за "непрофессиональных действий ПВО Украины". Там убеждают, что Россия нанесла "четкий удар" по запланированным целям.

Российский представитель цинично повторил лживый отчет минобороны России и сказал, что благодаря этому удару якобы по одному из ресторанов Кривого Рога было уничтожено до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц техники.

Однако представитель страны-агрессора почему-то не вспомнил о 9 детях, чья жизнь навсегда оборвалась из-за российской ракеты. Зато заявил, что в этом виноваты украинские Силы обороны.

Кроме этого, он добавил, что Кремль считает европейских военных и натовских инструкторов "своей законной целью и неоднократно предупреждал об этом". Россиянин также в очередной раз безосновательно обвинил Киев в несоблюдении международного права и цинично заявил, что Россия атакует исключительно военные цели.

Несмотря на такое заявление пропагандиста, остальные представители стран Совбеза ООН поддержали Украину и осудили преступление Кремля. В частности, представитель Южной Кореи считает, что переговоры о перемирии пошли не в правильном направлении, если до сих пор продолжают гибнуть люди.

Если этот вектор будет сохраняться, это приведет лишь к большему количеству человеческих потерь. Учитывая наш трехлетний опыт корейской войны, длительные переговоры только усложняют конфликт,

– сказал он.

А также выразил недовольство из-за того, что пока неизвестно всех деталей переговоров между сторонами и как долго они будут продолжаться. Он добавил, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией усиливается и это вызывает "неуверенность в том, что Москва в принципе вообще способна прекратить огонь".

Зато представительница Великобритании заявила, что Объединенное Королевство не остановится перед лицом варварских действий России и будет стоять с Украиной, чтобы достичь справедливого и долговременного мира.

Она отметила, что российский диктатор Путин продолжает задерживать предложения о прекращении огня, затягивает процесс переговоров и настаивает на максималистических условиях. По ее мнению, действия Кремля показывают, что в России нет никакого желания двигаться к миру.

Что заявил Сибига о заседании Совбеза ООН

Глава украинского МИДа Андрей Сибига поблагодарил Совбез ООН за сегодняшнее заседание, которое было посвящено жестокому убийству Россией девяти украинских детей.

Я благодарю государства-члены ООН за то, что они выступили и осудили это ужасное российское военное преступление. Мы будем продолжать требовать полной ответственности за это и другие зверства,

– говорит Сибига.

Он отмечает, что Кремль продолжает отвергать полное и безусловное прекращение огня, врёт о военных объектах, которые он якобы атакует в Украине. Однако, по словам главы МИД, российские атаки являются целенаправленными актами террора против гражданского населения.

Сибига отмечает, что сильная и объединенная международная реакция на военные преступления России является крайне необходимой, а такой террор не должен стать нормой. Он добавляет, что Украина нуждается в усилении обороноспособности, давлении на Москву и международной решимости по привлечению страны-агрессора к ответственности.