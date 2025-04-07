Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Украины при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Юрия Витренко.

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ОБСЕ проведет экстренную сессию

По словам Витренко, во вторник, 8 апреля, созывается чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета ОБСЕ.

На заседании обсудят российский теракт против детей и взрослых в Кривом Роге. Там также обсудят эскалацию российского террора против гражданских по всей Украине.

У российской делегации земля будет гореть под ногами,

– подчеркнул Витренко.

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Напомним, российская армия цинично ударила по Кривому Рогу 4 апреля. Страна-агрессор унесла жизни 20 человек. Среди погибших от действий вражеской армии – 9 детей.

Также известно, что по состоянию на утро 6 апреля количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 75.