Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя местного Совета обороны Александра Вилкула. Он призвал распространять информацию об убитых агрессором мирных жителях.

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Кого убила Россия

Вероятно, Россия запустила по городу кассетную ракету, которую обычно используют на войне против пехоты. По словам военного эксперта и ветерана Алексея Гетьмана, использование таких боеприпасов в городе – это дерзкое преступление, "целенаправленная атака против гражданского населения".

Я обращаюсь к миру: когда российский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге – он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш – следующий. Мы не просим нас жалеть. Мы требуем гнева мира,

– написал Вилкул.

Среди погибших в результате российской атаки детей:

Тимофей – 3 года;

Арина – 7 лет;

Радислав – 7 лет;

Герман – 9 лет;

Алина – 15 лет;

Даниил – 15 лет;

Никита – 15 лет;

Константин – 16 лет;

Никита – 17 лет.

К слову, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что удар 4 апреля стал крупнейшим по количеству убитых детей с февраля 2022 года.

В результате вражеской атаки также погибли взрослые:

Мария Вовасова – 79 лет;

Вита Головко – 56 лет;

Дарья Онина – 22 года;

Сергей Самодин – 67 лет;

Сергей Смотолок – 58 лет;

Владимир Новиков – 58 лет;

Олег Дехтеренко – 54 года;

Вячеслав Реместо – 33 года;

Владислав Стихиляс – 29 лет;

Лариса Чернявская – 55 лет;

Александр Горяйнов – 57 лет.

Кроме того, Вилкул напомнил о работе штабов помощи, коммунальщиков и врачей, которые "отчаянно борются за каждую жизнь, вырывая ее из пасти смерти".