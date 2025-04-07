Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя местного Совета обороны Александра Вилкула. Он призвал распространять информацию об убитых агрессором мирных жителях.
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Кого убила Россия
Вероятно, Россия запустила по городу кассетную ракету, которую обычно используют на войне против пехоты. По словам военного эксперта и ветерана Алексея Гетьмана, использование таких боеприпасов в городе – это дерзкое преступление, "целенаправленная атака против гражданского населения".
Я обращаюсь к миру: когда российский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге – он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш – следующий. Мы не просим нас жалеть. Мы требуем гнева мира,
– написал Вилкул.
Среди погибших в результате российской атаки детей:
- Тимофей – 3 года;
- Арина – 7 лет;
- Радислав – 7 лет;
- Герман – 9 лет;
- Алина – 15 лет;
- Даниил – 15 лет;
- Никита – 15 лет;
- Константин – 16 лет;
- Никита – 17 лет.
К слову, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что удар 4 апреля стал крупнейшим по количеству убитых детей с февраля 2022 года.
В результате вражеской атаки также погибли взрослые:
- Мария Вовасова – 79 лет;
- Вита Головко – 56 лет;
- Дарья Онина – 22 года;
- Сергей Самодин – 67 лет;
- Сергей Смотолок – 58 лет;
- Владимир Новиков – 58 лет;
- Олег Дехтеренко – 54 года;
- Вячеслав Реместо – 33 года;
- Владислав Стихиляс – 29 лет;
- Лариса Чернявская – 55 лет;
- Александр Горяйнов – 57 лет.
Кроме того, Вилкул напомнил о работе штабов помощи, коммунальщиков и врачей, которые "отчаянно борются за каждую жизнь, вырывая ее из пасти смерти".