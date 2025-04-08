Ірина Білик вшанувала пам'ять загиблих після смертельного російського удару по Кривому Розі хвилиною мовчання. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторіз Марічки Падалко, яка показала уривок з концерту.

До слова Зірковий ювілей: що відомо про життя Ірини Білик, якій виповнилось 55 років

Співачка планувала концерт на неділю, 6 квітня, – у цей день їй виповнилося 55 років. Та через обстріл Кривого Рогу Ірина Білик перенесла ювілейний виступ. Вона подякувала публіці за те, що це не завадило їм зустрітися.

Я дуже вдячна вам за те, що перенесення концерту не завадило нам усім все-таки зустрітись у цьому залі. Цей великий терор який відбувається кожного дня проти нашої країни, він змушує нас бути єдиними,

– сказала артистка.

Ірина Білик оголосила хвилину мовчання та висловила співчуття сім'ям загиблих дітей та всіх українців.

Ірина Білик почала концерт з хвилини мовчання: відео Марічки Падалко

Додамо, гурт Ziferblat днями виступив на першій вечірці до Євробачення-2025. Захід відбувався після атаки на Кривий Ріг, тому соліст ледь стримував емоції. Музиканти присвятили свій виступ постраждалим і сім'ям загиблих.

Цинічний удар по Кривому Розі