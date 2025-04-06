Зірка українського шоубізнесу народилась у Києві. Батьки працювали на авіазаводі, а Ірина займалась танцями й у 6 років стала солісткою ансамблю "Сонечко". З дитинства вона мріяла про акторську та співочу кар'єру, але родичі переконували, що для цього потрібні зв'язки, тому не треба плекати надії на таке майбутнє. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, як складалась кар'єра Білик, скільки чоловіків було у її житті та чим вона займається сьогодні.

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Зіркова кар'єра

Ірина все ж дослухалась до думки родичів і влаштувалась на роботу секретаркою київського ЖЕКу.

Перше, про що я мріяла, коли отримаю зарплатню, то це купити багато локшини. Я думала, що це буде найкращий день мого життя,

– згадувала пізніше Білик.

Свого часу артистка також викладала музику дітям, але 1988 рік став переломним, адже вона почала працювати над власним репертуаром. Наступного року взяла участь у популярному фестивалі "Червона рута", а ще через рік стала учасницею колективу "Цей дощ надовго".

У 1993 році Білик закінчила навчання у Державному музичному училищі ім. Глієра, де навчалась на естрадно-вокальному відділенні.

Ірина Білик у 90-х роках / Фото з фейсбуку артистки

Вже у 1995 році Ірина Білик вирушила в тур "Нова", де представила перше сольне шоу у Національному палаці "Україна". За рік стала учасницею "Таврійських ігор" і отримала звання заслуженої артистки України.

У 2004 році вийшов російськомовний альбом "Любовь. Яд", який згодом отримав статус платинового. Її пісні ставали хітами, а на концерти приходила чимала кількість шанувальників. Цікаво, що сьогодні співачка переклала деякі свої треки на українську мову – "Сніг" і "Ми будем вместе".

Ірина Білик – "Сніг": дивіться відео онлайн

Цікавий факт з біографії Білик, що вона змінила своє прізвище. Свого часу артистка захотіла відродити родинні традиції та позбутися будь-яких зв'язків з Росією. Так, прізвище Бєлік стало Білик.

А чи знали ви, що чимало українських зірок не просто змінили свої прізвища, а й навіть імена.

Варто зазначити й те, що упродовж усіє кар'єри артистка експериментувала над своєю зовнішністю. Змінювала колір волосся і довжину, обирала відверті й ніжні образи, не боялась показати себе різносторонньою та яскравою.

Ірина Білик часто змінює стиль / Колаж 24 Каналу

Особисте життя

Ірина Білик та Юрій Нікітін співпрацювали не просто як продюсер і підопічна, а були парою. Вони 8 років прожили у цивільному шлюбі, але розстались через те, що співачка хотіла дітей, а продюсер на той момент вважав це неактуальним. Розставання відбулось мирно й без скандалів.

Ірина Білик і Юрій Нікітін / Фото з особистого архіву Ірини Білик

Зовсім скоро артистка знайшла нове кохання – манекенника Андрія Оверчука. Разом із ним вона реалізувала свою мрію й стала мамою. У закоханих народився первісток – син Гліб. Однак молоді батьки не хотіли офіційно одружуватися, й тоді мама Андрія наполягла, аби вони повінчалися у церкві.

Ірина Білик повінчалася з Андрієм Оверчуком / Фото з особистого архіву Ірини Білик

На жаль, у 2001 році пара розійшлась через зраду чоловіка.

Наступна любовна історія пов'язана з Дмитром Коляденком. У них були шалені стосунки, адже вони то сварились, то мирились. Шоумен часто ревнував співачку, а скандал завершувався побиттям посуду.

Цікаво, що Коляденко аж шість разів кликав Білик заміж, але вона під вінець не поспішала. За певний час артистці такі стосунки набридли, що дуже сильно обурило танцюриста. Під емоцією гніву Дмитро продав оголені світлини Ірини, полив її брудом, викинув із вікна 13 поверху їхній диван, а також порізав картини, написані артисткою. Згодом він перебував у затяжній депресії.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото з особистого архіву Ірини Білик

Водночас після цього вони помирилися й тривалий час перебували у дружніх стосунках. У травні 2024 році танцюрист розповів, що із 2023 року вони не спілкуються через сварку.

Колишня – це колишня. Все, досить. Любили, сварилися – ви розвелися, у неї інший чоловік. Ми товаришували 15 років, але ж я не подружка Ірині Білик, а поводився як подружка. Я прив'язаний до Ірини Білик, треба ставити крапку. Казати "дякую, я тебе любив і буду любити, але я пішов далі". І ми домовилися, що у неї своє кохання, а у мене своє,

– підкреслив шоумен.

Наступне кохання до Білик також прийшло доволі швидко. Її обранцем став на 15 років молодший хореограф Дмитро Дікусар. Парочка одружилась у Ріо-де-Жанейро, але в Україні цей шлюб не вважався дійсним. Ці стосунки тривали близько трьох років, але завершились нібито з ініціативи самої Ірини.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар / Фото з особистого архіву Ірини Білик

Аж у 2015 році співачка офіційно вийшла заміж за фотографа з Росії Аслана Ахмадова. Подружжя навіть скористалось послугою сурогатного материнства. Таким чином на світ з'явився хлопчик Табріз.

Ірина Білик з молодшим сином / Фото з інстаграму зірки

У 2021 році пара шокувала новиною про розлучення. Причиною стало те, що з роками вони дуже змінилися і стали зовсім іншими людьми. Крім того, подружжя часто жило на відстані: Ірина в Україні, а Аслан в Росії.

Ірина Білик й Аслан Ахмадов / Фото з особистого архіву Ірини Білик

Останнім часом у мережі поширюються чутки нібито знаменитість закрутила роман із колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак – Муратом Налкакіоглу.

Пара трималася за руки під час спілкування з журналістами. Однак на запитання журналіста про характер їхніх стосунків артистка заявила про дружбу з Муратом. Водночас чоловік у своїй відповіді назвав їхні взаємини одночасно і коханням, і дружбою.

Варто зазначити, що між артисткою та бізнесменом існує ділова співпраця – косметичний бренд Farmasi, співвласником якого є Налкакіоглу, започаткував спільний проєкт з Іриною Білик.

Де зараз Ірина Білик

Нещодавно співачка підхопила запалення легень і не могла співати.

На превеликий жаль, мої найближчі концерти доведеться перенести через поганий стан мого здоров'я. Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але необхідне – на цьому наполягають лікарі. Я обов'язково приїду після реабілітації й співатиму для вас живим і красивим голосом,

– розповіла Ірина Білик.

1 квітня виконавиця повідомила, що почувається значно краще після госпіталізації через запалення легень і готова виступити 4, 5 і 6 квітня.

Тож наразі співачка повернулась до концертної діяльності. Крім того, Білик засудила російську агресію, часто поширює в себе на сторінці наслідки російських обстрілів, а також підтримує ЗСУ.