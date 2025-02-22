Український шоубізнес багатий на зірок, які виступають під псевдонімом і майже ніколи не згадують справжнього імені чи прізвища. Можливо, навіть не вся публіка знає, як насправді називається певний артист чи артистка. У матеріалі Show24 розкриваємо всі карти та розсекречуємо всі імена.

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Справжні імена та прізвища українських зірок, які виступають під псевдонімами

  • Джамала – Сусанна Джамаладінова;
  • Вєрка Сердючка – Андрій Данилко. Цікаво, що прізвище для цього образу артист запозичив у колишньої однокласниці – Анни Середюк, якій пообіцяв її прославити;
  • MELOVIN – Костянтин Бочаров;
  • Потап – Олексій Потапенко;
  • Наталя Могилевська – Наталія Могила. Співачка змінила прізвище на більш сценічне, бо, на її думку, так воно звучить милозвучніше для шоубізнесу.

Могилевська та Джамала мають сценічні псевдонімиМогилевська та Джамала мають сценічні псевдоніми / Колаж 24 Каналу

  • Слава Камінська – Ольга Кузнєцова;
  • TAYANNA – Тетяна Решетняк;
  • Злата Огнєвіч – Інна Бордюг. Співачка не приховує того, що її ім'я від народження ніколи не подобалось. У 2015 році артистка отримала новий паспорт зі зміненими даними;
  • Фагот – Олег Михайлюта;
  • MamaRika – Анастасія Кочетова/Середа. З часів "Фабрики зірок" співачка мала псевдонім Еріка. Але після завершення співпраці з продюсером Сергієм Кузіним, знаменитості довелось змінити сценічне ім'я;
  • Onuka – Ната Жижченко.

MamaRika та Злата Огнєвіч MamaRika та Злата Огнєвіч / Колаж 24 Каналу

  • Міла Нітіч – Людмила Нітічук;
  • Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Артистка неодноразово казала про те, що її образ символізує сильну та ніжну жінку. Псевдонім вигадили під час "Нової хвилі", що проходив у 2005 році. Крім того, співачка також змінила паспортні дані;
  • Влад Дарвін – Владислав Приходько;
  • Позитив – Олексій Завгородній;
  • Jerry Heil – Яна Шемаєва. Творчий псевдонім виконавиця придумала у 16 років. Спершу версія була Jerry Mouse, однак дівчина пошукала на сайті з американськими прізвищами інші варіанти й зупинилась на Heil;
  • Юлія Саніна – Юлія Головань (Бебко);
  • Макс Барських – Микола Бортник.

Позитив і Влад ДарвінПозитив і Влад Дарвін / Колаж 24 Каналу

  • Фоззі – Олександр Сидоренко;
  • alyona alyona – Альона Савраненко. Для реперки це третій творчий псевдонім. Цікаво, що його придумали за лічені хвилини, коли артистка сказала фразу: "Я навіть у паспорті Альона, а не Олена";
  • Володимир Дантес – Володимир Гудков;
  • Lama – Наталія Дзеньків;
  • Міка Ньютон – Оксана Грицай;
  • Ivan Navi – Іван Сяркевич. До слова, саме покійний Андрій Кузьменко помітив молодого артиста і запропонував йому такий псевдонім, який сьогодні знає українська публіка;
  • Катя Chilly – Катерина Кондратенко;
  • Lida Lee – Лідія Скорубська;
  • ALYOSHA – Олена Тополя. Тривалий час артистка виступала саме під першим варіантом псевдоніма, але з часом, коли шанувальники казали їй взяти до уваги справжнє ім'я, співачка пішла на такий крок. Сьогодні вона – Олена Тополя.