Украинский шоубизнес богат на звезд, которые выступают под псевдонимом и почти никогда не упоминают настоящего имени или фамилии. Возможно, даже не вся публика знает, как на самом деле называется определенный артист или артистка. В материале Show24 раскрываем все карты и рассекречиваем все имена.

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Настоящие имена и фамилии украинских звезд, которые выступают под псевдонимами

Джамала – Сусанна Джамаладинова;

– Сусанна Джамаладинова; Верка Сердючка – Андрей Данилко. Интересно, что фамилию для этого образа артист позаимствовал у бывшей одноклассницы – Анны Середюк, которой пообещал ее прославить;

– Андрей Данилко. Интересно, что фамилию для этого образа артист позаимствовал у бывшей одноклассницы – Анны Середюк, которой пообещал ее прославить; MELOVIN – Константин Бочаров;

– Константин Бочаров; Потап – Алексей Потапенко;

– Алексей Потапенко; Наталья Могилевская – Наталья Могила. Певица сменила фамилию на более сценическую, потому что, по ее мнению, так оно звучит благозвучнее для шоу-бизнеса.

Могилевская и Джамала имеют сценические псевдонимы / Коллаж 24 Канала

Слава Каминская – Ольга Кузнецова;

– Ольга Кузнецова; TAYANNA – Татьяна Решетняк;

– Татьяна Решетняк; Злата Огневич – Инна Бордюг. Певица не скрывает того, что ее имя от рождения никогда не нравилось. В 2015 году артистка получила новый паспорт с измененными данными;

– Инна Бордюг. Певица не скрывает того, что ее имя от рождения никогда не нравилось. В 2015 году артистка получила новый паспорт с измененными данными; Фагот – Олег Михайлюта;

– Олег Михайлюта; MamaRika – Анастасия Кочетова/Середа. Со времен "Фабрики звезд" певица носила псевдоним Эрика. Но после завершения сотрудничества с продюсером Сергеем Кузиным, знаменитости пришлось изменить сценическое имя;

– Анастасия Кочетова/Середа. Со времен "Фабрики звезд" певица носила псевдоним Эрика. Но после завершения сотрудничества с продюсером Сергеем Кузиным, знаменитости пришлось изменить сценическое имя; Onuka – Ната Жижченко.

MamaRika и Злата Огневич / Коллаж 24 Канала

Мила Нитич – Людмила Нитичук;

– Людмила Нитичук; Тина Кароль – Татьяна Либерман. Артистка неоднократно говорила о том, что ее образ символизирует сильную и нежную женщину. Псевдоним придумали во время "Новой волны", проходившего в 2005 году. Кроме того, певица также изменила паспортные данные;

– Татьяна Либерман. Артистка неоднократно говорила о том, что ее образ символизирует сильную и нежную женщину. Псевдоним придумали во время "Новой волны", проходившего в 2005 году. Кроме того, певица также изменила паспортные данные; Влад Дарвин – Владислав Приходько;

– Владислав Приходько; Позитив – Алексей Завгородний;

– Алексей Завгородний; Jerry Heil – Яна Шемаева. Творческий псевдоним исполнительница придумала в 16 лет. Сначала версия была Jerry Mouse, однако девушка поискала на сайте с американскими фамилиями другие варианты и остановилась на Heil;

– Яна Шемаева. Творческий псевдоним исполнительница придумала в 16 лет. Сначала версия была Jerry Mouse, однако девушка поискала на сайте с американскими фамилиями другие варианты и остановилась на Heil; Юлия Санина – Юлия Головань (Бебко);

– Юлия Головань (Бебко); Макс Барских – Николай Бортник.

Позитив и Влад Дарвин / Коллаж 24 Канала