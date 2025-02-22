Украинский шоубизнес богат на звезд, которые выступают под псевдонимом и почти никогда не упоминают настоящего имени или фамилии. Возможно, даже не вся публика знает, как на самом деле называется определенный артист или артистка. В материале Show24 раскрываем все карты и рассекречиваем все имена.
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Настоящие имена и фамилии украинских звезд, которые выступают под псевдонимами
- Джамала – Сусанна Джамаладинова;
- Верка Сердючка – Андрей Данилко. Интересно, что фамилию для этого образа артист позаимствовал у бывшей одноклассницы – Анны Середюк, которой пообещал ее прославить;
- MELOVIN – Константин Бочаров;
- Потап – Алексей Потапенко;
- Наталья Могилевская – Наталья Могила. Певица сменила фамилию на более сценическую, потому что, по ее мнению, так оно звучит благозвучнее для шоу-бизнеса.
Могилевская и Джамала имеют сценические псевдонимы / Коллаж 24 Канала
- Слава Каминская – Ольга Кузнецова;
- TAYANNA – Татьяна Решетняк;
- Злата Огневич – Инна Бордюг. Певица не скрывает того, что ее имя от рождения никогда не нравилось. В 2015 году артистка получила новый паспорт с измененными данными;
- Фагот – Олег Михайлюта;
- MamaRika – Анастасия Кочетова/Середа. Со времен "Фабрики звезд" певица носила псевдоним Эрика. Но после завершения сотрудничества с продюсером Сергеем Кузиным, знаменитости пришлось изменить сценическое имя;
- Onuka – Ната Жижченко.
MamaRika и Злата Огневич / Коллаж 24 Канала
- Мила Нитич – Людмила Нитичук;
- Тина Кароль – Татьяна Либерман. Артистка неоднократно говорила о том, что ее образ символизирует сильную и нежную женщину. Псевдоним придумали во время "Новой волны", проходившего в 2005 году. Кроме того, певица также изменила паспортные данные;
- Влад Дарвин – Владислав Приходько;
- Позитив – Алексей Завгородний;
- Jerry Heil – Яна Шемаева. Творческий псевдоним исполнительница придумала в 16 лет. Сначала версия была Jerry Mouse, однако девушка поискала на сайте с американскими фамилиями другие варианты и остановилась на Heil;
- Юлия Санина – Юлия Головань (Бебко);
- Макс Барских – Николай Бортник.
Позитив и Влад Дарвин / Коллаж 24 Канала
- Фоззи – Александр Сидоренко;
- alyona alyona – Алена Савраненко. Для рэперши это третий творческий псевдоним. Интересно, что его придумали за считанные минуты, когда артистка сказала фразу: "Я даже в паспорте Альона, а не Олена";
- Владимир Дантес – Владимир Гудков;
- Lama – Наталья Дзенькив;
- Мика Ньютон – Оксана Грицай;
- Иван Navi – Иван Сяркевич. К слову, именно покойный Андрей Кузьменко заметил молодого артиста и предложил ему такой псевдоним, который сегодня знает украинская публика;
- Катя Chilly – Екатерина Кондратенко;
- Lida Lee – Лидия Скорубская;
- ALYOSHA – Елена Тополя. Долгое время артистка выступала именно под первым вариантом псевдонима, но со временем, когда поклонники говорили ей принять во внимание настоящее имя, певица пошла на такой шаг. Сегодня она – Елена Тополя.