Днями Ірину Білик несподівано заскочили разом з Муратом на публіці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Так, Ірина Білик відвідала показ Ukrainian Fashion Week у Києві у компанії Мурата Налкакіоглу. Пара трималася за руки під час спілкування з журналістами. Однак на запитання кореспондента ТСН про характер їхніх стосунків артистка заявила про дружбу з Муратом. Водночас чоловік у своїй відповіді назвав їхні взаємини одночасно і коханням, і дружбою.

Зауважимо, разом з Іриною та Муратом на UFW також була виконавиця Есфір, з якою артистка днями презентувала спільну пісню "Очі в очі".

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