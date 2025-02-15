У сьогоднішньому матеріалі 24 Канал розповість про декілька музичних новинок. Серед них, зокрема, прем'єри від Klavdia Petrivna, Артема Пивоварова, а також неочікуваний дует Тіни Кароль і SadSvit.

Не пропустіть Дорофєєва презентувала пісню "Муракамі", що стала саундтреком до комедії з Лесею Нікітюк

Blockbaby

До Дня святого Валентина виконавець Blockbaby презентував трек "Не сьогодні". Головним героєм є хлопець, який думає, чи варто боротися далі за своє кохання, чи пробувати змінитися заради дівчини. Кожен рядок пісні – це внутрішня боротьба та бажання достукатися до серця, яке поки не готове відповісти взаємністю.

Blockbaby – "Не сьогодні": дивіться відео онлайн

Victoria Niro

З нагоди найромантичнішого свята зими співачка Victoria Niro також випустила пісню. Вона презентувала кавер на хіт Кузьми Скрябіна "Мумітроль". Крім того, артистка запрем'єрила відеокліп.

Victoria Niro – "Мумітроль": дивіться відео онлайн

Linata

Співачка українського походження Linata випустила сингл Curtain Closed після довготривалої паузи. Це історія про кохання, що згасло, про те, що спільне життя двох людей закінчилося. Ця пісня – свого роду прощання та спосіб поставити крапку емоційним гойдалкам, якими супроводжувалося колишнє кохання.

Linata – Curtain Closed: дивіться відео онлайн

Ірина Білик

Для всіх закоханих Ірина Білик підготувала особливий подарунок – композицію "Очі в очі", яку вона записала в дуеті зі співачкою Esphyr. Це перша колаборація артисток, однак вони переконані, що ще матимуть можливість працювати над спільними проєктами. Також на початку березня на фанів очікує відео цю пісню.

Ірина Білик та Esphyr – "Очі в очі": дивіться відео онлайн

Артем Котенко та NICOLE

Юні артисти Артем Котенко та NICOLE запрем'єрили трек BFF. Це справжній гімн дружби, що наповнений світлом, щирими емоціями та радістю. Best Friend Forever – головний меседж пісні та колаборації співаків.

Артем Котенко та NICOLE – BFF: дивіться відео онлайн

Тіна Кароль та SadSvit

У День закоханих вийшла спільна пісня Тіни Кароль з молодим виконавцем з Івано-Франківська SadSvit, яка називається "Ми". Цікаво, що деяким слухачам цей трек нагадав творчість покійного Кузьми Скрябіна.

Тіна Кароль та SadSvit – "Ми": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna днями потішила шанувальників композицією "Невже", яку запрем'єрила на своїх концертах у Львові. Шоу відбулося 13 та 14 лютого. Артистка також випустила відеокліп, режисером якого став Арсеній Перов. Саме він ставив сольний концерт виконавиці у Палаці спорту в Києві.

Klavdia Petrivna – "Невже": дивіться відео онлайн

Юля Юріна

Юля Юріна презентувала сингл "Дівки-чарівниці" – другий трек з її майбутнього альбому "Краля", реліз якого запланований на 2 квітня 2025 року. Саундпродюсеркою цієї робити виступила сама виконавиця. Вона поєднала традиційні українські інструменти, танцювальні біти й автентичний текст української веснянки "Дівки-чарівниці".

Юля Юріна – "Дівки-чарівниці": дивіться відео онлайн

МУАЯД

Нещодавно МУАЯД презентував пісню, з якою брав участь у Національному відборі на Євробачення-2025, однак він не пройшов до фіналу. Це трек AMNESIA. Відеоробота є дуже важливою для артиста, адже це його відповідь на хвилю хейту, з якою зіткнувся. Річ у тім, що раніше хлопця звинуватили в українофобії та сексизмі.

МУАЯД – AMNESIA: дивіться відео онлайн

TAYNA

TAYNA запрем'єрила композицію "Я порахую". Це історія про зв'язок, який не зникає навіть тоді, коли людей розділяють кілометри. "Це ніби дотик, що нагадує: ми завжди поруч із тими, кого любимо", каже співачка.

TAYNA – "Я порахую": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

В рамках авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров презентував пісню "Кохання" – це музична інтерпретація вірша українського поета Михайля Семенка.

Артем Пивоваров – "Кохання": дивіться відео онлайн

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