В сегодняшнем материале 24 Канал расскажет о нескольких музыкальных новинках. Среди них, в частности, премьеры от Klavdia Petrivna, Артема Пивоварова, а также неожиданный дуэт Тины Кароль и SadSvit.

Не пропустите Дорофеева презентовала песню "Мураками", ставшую саундтреком к комедии с Лесей Никитюк

Blockbaby

Ко Дню святого Валентина исполнитель Blockbaby презентовал трек "Не сьогодні". Главным героем является парень, который думает, стоит ли бороться дальше за свою любовь, пробовать ли измениться ради девушки. Каждая строка песни – это внутренняя борьба и желание достучаться до сердца, которое пока не готово ответить взаимностью.

Blockbaby – "Не сьогодні": смотрите видео онлайн

Victoria Niro

По случаю самого романтического праздника зимы певица Victoria Niro также выпустила песню. Она презентовала кавер на хит Кузьмы Скрябина "Мумітроль". Кроме того, артистка запремьерила видеоклип.

Victoria Niro – "Мумітроль": смотрите видео онлайн

Linata

Певица украинского происхождения Linata выпустила сингл Curtain Closed после длительной паузы. Это история о любви, что угасла, о том, что совместная жизнь двух людей закончилась. Эта песня – своего рода прощание и способ поставить точку эмоциональным качелям, которыми сопровождалась прежняя любовь.

Linata – Curtain Closed: смотрите видео онлайн

Ирина Билык

Для всех влюбленных Ирина Билык подготовила особый подарок – композицию "Очі в очі", которую она записала в дуэте с певицей Esphyr. Это первая коллаборация артисток, однако они убеждены, что еще будет возможность работать над совместными проектами. Также в начале марта фанов ожидает видео на эту песню.

Ирина Билык и Esphyr – "Очі в очі": смотрите видео онлайн

Артем Котенко и NICOLE

Юные артисты Артем Котенко и NICOLE запремьерили трек BFF. Это настоящий гимн дружбы, наполненный светом, искренними эмоциями и радостью. Best Friend Forever – главный месседж песни и коллаборации певцов.

Артем Котенко и NICOLE – BFF: смотрите видео онлайн

Тина Кароль и SadSvit

В День влюбленных вышла совместная песня Тины Кароль с молодым исполнителем из Ивано-Франковска SadSvit, которая называется "Ми". Интересно, что некоторым слушателям этот трек напомнил творчество покойного Кузьмы Скрябина.

Тина Кароль и SadSvit – "Ми": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna на днях порадовала поклонников композицией "Невже", которую запремьерила на своих концертах во Львове. Шоу состоялось 13 и 14 февраля. Артистка также выпустила видеоклип, режиссером которого стал Арсений Перов. Именно он ставил сольный концерт исполнительницы во Дворце спорта в Киеве.

Klavdia Petrivna – "Невже": смотрите видео онлайн

Юля Юрина

Юля Юрина презентовала сингл "Дівки-чарівниці" – второй трек из ее будущего альбома "Краля", релиз которого запланирован на 2 апреля 2025 года. Саундпродюсером этой работы выступила сама исполнительница. Она соединила традиционные украинские инструменты, танцевальные биты и аутентичный текст украинской веснянки "Дівки-чарівниці".

Юля Юрина – "Дівки-чарівниці": смотрите видео онлайн

МУАЯД

Недавно МУАЯД представил песню, с которой участвовал в Национальном отборе на Евровидение-2025, однако он не прошел в финал. Это трек AMNESIA. Видеоработа очень важна для артиста, ведь это его ответ на волну хейта, с которой столкнулся. Дело в том, что ранее парня обвинили в украинофобии и сексизме.

МУАЯД – AMNESIA: смотрите видео онлайн

TAYNA

TAYNA запремьерила композицию "Я порахую". Это история о связи, которая не исчезает даже тогда, когда людей разделяют километры. "Это как прикосновение, напоминающее: мы всегда рядом с теми, кого любим", говорит певица.

TAYNA – "Я порахую": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

В рамках авторского культурного проекта "Твои стихи, мои ноты" Артем Пивоваров презентовал песню "Кохання" – это музыкальная интерпретация стихотворения украинского поэта Михаила Семенко.

Артем Пивоваров – "Кохання": смотрите видео онлайн

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