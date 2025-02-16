На днях Ирину Билык неожиданно застали вместе с Муратом на публике. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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Так, Ирина Билык посетила показ Ukrainian Fashion Week в Киеве в компании Мурата Налкакиоглу. Пара держалась за руки во время общения с журналистами. Однако на вопрос корреспондента ТСН о характере их отношений артистка заявила о дружбе с Муратом. В то же время мужчина в своем ответе назвал их отношения одновременно и любовью, и дружбой.
Отметим, вместе с Ириной и Муратом на UFW также была исполнительница Эсфир, с которой артистка на днях презентовала совместную песню "Глаза в глаза".
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Почему в сети ходят слухи о романе между Ириной Билык и Муратом Налкакиоглу
- Основанием для таких разговоров стало недавнее выступление певицы на частном мероприятии, где бизнесмен откровенно проявлял к ней симпатию и флиртовал во время исполнения песен.
- Интерес публики подогрело и признание Билык о том, что ей импонируют мужчины восточной внешности.
- Стоит отметить, что между артисткой и бизнесменом существует деловое сотрудничество – косметический бренд Farmasi, совладельцем которого является Налкакиоглу, начал совместный проект с Ириной Билык.