На днях Ирину Билык неожиданно застали вместе с Муратом на публике. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Так, Ирина Билык посетила показ Ukrainian Fashion Week в Киеве в компании Мурата Налкакиоглу. Пара держалась за руки во время общения с журналистами. Однако на вопрос корреспондента ТСН о характере их отношений артистка заявила о дружбе с Муратом. В то же время мужчина в своем ответе назвал их отношения одновременно и любовью, и дружбой.

Отметим, вместе с Ириной и Муратом на UFW также была исполнительница Эсфир, с которой артистка на днях презентовала совместную песню "Глаза в глаза".

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