Наталія родом із Хмельницького. З підліткового віку почала писати пісень, а вже у 17 років перемогла на конкурсі молодих виконавців "Пісня над Бугом". У наступні роки артистка впевнено йшла до своєї слави та брала участь у великій кількості конкурсів, серед яких: "Стань зіркою", "Ялта-2004" тощо. Що ще відомо про кар'єру співачки, як підтримала Антимайдан і чим займається сьогодні, читайте в матеріалі Show24.

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Проєкт "Шанс" і Антимайдан

У 2005 році Валевська стала учасницею популярного проєкту "Шанс", де посіла перше місце.

Наталія Валевська на шоу "Шанс": дивіться відео онлайн

Через рік виконавиця випустила перший альбом – "Відпусти", куди увійшли пісні російською, українською, французькою та італійськими мовами. Однак справжнім хітом став трек "Палала".

VALEVSKA – "Палала": дивіться відео онлайн

У 2023 році розгорівся скандал довкола цієї пісні. Валевська звинуватила фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2024 у плагіаті. Артистка побачила схожість треку ANKA зі своєю піснею. Зокрема, Наталія зазначила, що в композиціях схожі приспіви.

У треці конкурсантки є такі рядки: "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала". Тим часом у нібито "оригінальній" версії текст звучить так: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка". Примітно, що обидві композиції мають назву "Палала".

Наталія Валевська звинуватила ANKA у плагіаті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Але попри схожі рядки в піснях, мотиви й аранжування композицій виявилися абсолютно різними.

Після випуску дебютного альбому, артистка продовжила працювати над новими піснями, а також брала участь у різних фестивалях і отримала престижну нагороду UBN Award у Лондоні у номінації "Відкриття року".

Попри успіх, у біографії Валевської є дещо неприємний факт. У той час, коли на Майдані розстрілювали невинних людей, співачка виступала на Антимайдані.

Наталія Валевська виступила на Антимайдані / Фото видання TABLOID

Додамо, що ведучим концерту був "голос телеканалу "Інтер" – Юрій Кот, а до заходу долучились ще й Олександр Кривошапко – ексучасник шоу "Х-Фактор", Володимир Гришко і Наталія Бучинська, яка сьогодні не бажає обговорювати цю тему у медійному просторі.

До слова, Олександр Кривошапко давно перебуває не в Україні, а будує життя за кордоном.

Після цього Валевська зіштовхнулась зі спротивом українського народу. Неодноразово її виступи в інших містах України пікетували й просто зривали концерти.

Особисте життя

Майже 20 років артистка перебувала у шлюбі з Володимиром Пригладем, але у 2022 році сім'я розпалась.

Наталія Валевська з ексчоловіком / Фото з інстаграму співачки

Дітей у пари не було. Якось артистка зізналась, що на початку 2000-х років зробила аборт, бо лікарі виявили патологію у дитини. Уже згодом виконавиця ділилась, що хоче стати матір'ю і докладає до цього чималих зусиль.

У 2019 році вона наважилась на операцію, але деталей не розкрила.

В якийсь момент я зрозуміла, що найбільше в житті я хочу стати матір'ю. Тому свідомо роблю наступний крок і лягаю на операцію задля свого здоров'я і задля здоров'я нашого майбутнього малюка,

– поділилась Валевська.

Як відомо, сьогодні серце співачки зайняте. А хто став обранцем – невідомо, адже вона вирішила приховати чоловіка від публіки.

Наталія Валевська з новим обранцем / Фото з інстаграму артистки

Чим сьогодні займається Наталя Валевська

З 2009 року артистка працює у власному благодійному фонді. Його діяльність спрямована на підтримку дітей-сиріт і соціально незахищених верств населення. А з початком великої війни організація також забезпечує певні потреби ЗСУ.

Фонд Наталії Валевської / Скриншот із сайту

Та хоч Валевська і виступала на Антимайдані, то сьогодні у неї відкрита проукраїнська позиція. Вона часто долучається до зборів на допомогу ЗСУ, а також публікує світлини з військовими та запевняє, що її Фонд зажди підтримуватиме наших захисників.

Наталія Валевська з військовими / Фото з інстаграму артистки

Сьогодні виконавиця не надто активна у медійному просторі, та все ж продовжує виступати на різних заходах і дає благодійні концерти. Днями вона повідомила, що почала знову писати вірші та музику.