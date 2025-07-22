Зіркові батьки не так часто публікують у мережі фото з дітьми, мабуть, намагаються вберегти їх від зайвої медійності. Сьогодні родина розділена через війну, адже сини Усика проживають в Іспанії з батьками Катерини, а дівчата живуть в Україні. На пресконференції після бою Усик сказав, що йому потрібно декілька місяців для того, щоб присвятити час сім'ї, адже він не бачить як ростуть його діти. У добірці Show24 пропонуємо подивитись на щирі фото Олександра з дітьми.

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Олександр Усик із дітьми – найкращі фото

У 2010 році народилась найстарша донька Усиків – Єлизавета. Колись дівчина казала, щоб хотіла побачити бій батька офлайн, однак Олександр вважає, що достатньо того, що вона хвилюється перед екраном.

Олександр Усик із донькою Єлизаветою / Фото з інстаграму Катерини Усик

Олександр і Катерина Усик зі старшою донькою / Фото з інстаграму Катерини Усик

Сини Кирило та Михайло народжені з різницею у два роки. Хлопці займаються дзюдо і вже мають перші перемоги.

Олександр Усик із синами / Фото з соцмереж

Олександр Усик із синами / Фото з соцмереж

Олександр Усик із синами / Скриншот з інстаграму

Олександр Усик із сином / Скриншот з інстаграму

Наймолодша дитина народилась у 2024 році. Дівчинку назвали Марією. Аудиторія завжди милується кадрами, які публікує дружина спортсмена, коли той проводить час із малечею. Маленька принцеса стала справжньою окрасою зіркових батьків.

Олександр Усик із донькою Марією / Фото з соцмереж

Олександр Усик із донькою Марією / Фото з соцмереж

Олександр Усик із донькою Марією / Фото з соцмереж

Раніше ми писали про те, як починалася історія кохання Олександра та Катерини Усиків, які пройшли непростий шлях до сімейного щастя.