Звездные родители не так часто публикуют в сети фото с детьми, видимо, пытаются уберечь их от излишней медийности. Сегодня семья разделена из-за войны, ведь сыновья Усика проживают в Испании с родителями Екатерины, а девушки живут в Украине. На пресс-конференции после боя Усик сказал, что ему нужно несколько месяцев для того, чтобы посвятить время семье, ведь он не видит как растут его дети. В подборке Show24 предлагаем посмотреть на искренние фото Александра с детьми.

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Александр Усик с детьми – лучшие фото

В 2010 году родилась самая старшая дочь Усиков – Елизавета. Когда-то девушка говорила, чтобы хотела увидеть бой отца оффлайн, однако Александр считает, что достаточно того, что она волнуется перед экраном.

Александр Усик с дочерью Елизаветой / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Александр и Екатерина Усик со старшей дочерью / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Сыновья Кирилл и Михаил рождены с разницей в два года. Ребята занимаются дзюдо и уже имеют первые победы.

Александр Усик с сыновьями / Фото из соцсетей

Александр Усик с сыновьями / Фото из соцсетей

Александр Усик с сыновьями / Скриншот из инстаграма

Александр Усик с сыном / Скриншот из инстаграма

Самый младший ребенок родился в 2024 году. Девочку назвали Марией. Аудитория всегда любуется кадрами, которые публикует жена спортсмена, когда тот проводит время с малышкой. Маленькая принцесса стала настоящим украшением звездных родителей.

Александр Усик с дочерью Марией / Фото из соцсетей

Александр Усик с дочерью Марией / Фото из соцсетей

Александр Усик с дочерью Марией / Фото из соцсетей

Ранее мы писали о том, как начиналась история любви Александра и Екатерины Усик, которые прошли непростой путь к семейному счастью.