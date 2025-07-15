Но как все начиналось? Какой была история любви Екатерины и Александра Усиков? Об этом далее читайте в материале Show 24.

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Знакомство с будущей женой Усик вспоминает с улыбкой. Ему тогда было 15, а Екатерине – почти 14. Для нее это была просто дружба и она вообще не задумывалась об отношениях, потому что была еще совсем ребенком.

А вот Александр с первой встречи знал, что хочет, чтобы эта девушка когда-то стала его женой. И однажды решил рискнуть: перед боем на чемпионате Крыма в 2003 году предложил Екатерине пойти на прогулку, если победит. Она тогда ответила без особого энтузиазма: мол, сначала выиграй.

Хотя победу в том бою Александру так и не отдали, зато он получил премию от старшего товарища – целых 200 гривен, что в то время были довольно солидной суммой. Из этих денег парень купил одну розу за 5 гривен и таки пригласил Екатерину на свидание.

Он тогда был ниже меня. Подарил ту розу... Мне стало его жалко. Думаю: ну хорошо, давай,

– вспоминала жена боксера.

Александр и Екатерина Усики в юности / Фото из их соцсетей

Первый поцелуй пары случился у реки, и, как в шутку говорил Усик, именно Екатерина научила его целоваться.

Но не все было безоблачно. Через три года отношений Екатерина решила их прекратить. По ее словам, Усик на тот момент вел себя пренебрежительно. Усик, как сам признавал, тогда "схватил звезду": в 19 стал бронзовым призером чемпионата Европы, получил звание мастера спорта международного класса, премию, повышение зарплаты... И именно это пошатнуло их отношения.

Саня был моей первой любовью, приносящей страдания. Он вел себя просто ужасно. Такое впечатление, что он мои все органы проверял, есть ли они, или нет. Мне в душе было плохо от этих отношений,

– признавалась Екатерина.

Более года они не общались. Девушка даже имела отношения с другими парнями.

Впрочем, жизнь расставила все на свои места. Через некоторое время пара снова начала общаться, а уже в 2009 году – поженилась. Причем свадьбу устроили спонтанно.

Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло – буквально за неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими,

– рассказывал Усик.

Екатерина и Александр Усики в молодости / Фото из их соцсетей

Сегодня супруги воспитывают четверых детей: дочь Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, а в прошлом году в семье появилась младшая дочь – Маша. Этой осенью Усики будут праздновать 16-ю годовщину брака.

Накануне наша редакция писала о том, как Екатерина Усик поддерживает любимого во время боев и как на это реагируют в сети.

Это одна из тех историй, где после взлетов и ошибок влюбленные все равно остаются вместе – крепче, опытнее и по-настоящему счастливы.