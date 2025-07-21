Дійсно, є і ті, кого влаштовує розмір пенсії, але їх – меншість. Через це пропонуємо у добірці Show24 дізнатись, скільки ж грошей отримують знаменитості.

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Який розмір пенсій в українських зірок?

До прикладу, Михайло Поплавський, який уже багато років на пенсії, отримує приблизно 16-17 тисяч гривень. Та, за його словами, гроші отримує не він, а помічники, й вони витрачаються майже одразу.

А ось розмір пенсії Павла Зіброва за останні роки дещо зріс. Спершу це було 2500 гривень, а сьогодні – 8500 гривень. Цікаво, що Алла Кудлай отримує рівно на тисячу гривень більше – 9500. Раніше артистка казала, що їй соромно озвучувати розмір пенсії, адже вона точно не розраховувала на таку суму.

Алла Кудлай та Павло Зібров / Фото з фейсбуку артиста

А Іван Попович, який має звання народного артиста, отримує 5000 гривень. За словами співака, цих грошей йому вистачає, "щоб заправити машину, доїхати із Закарпаття до Києва та випити по дорозі чашку чаю". Таку ж пенсію отримує і Василь Зінкевич, який є Героєм України. На думку Поповича, звання народного артиста зараз знецінилося.

Василь Зінкевич / Фото Луцької міської ради

Іво Бобул також не втік від своїх товаришів по сцені, адже отримує аналогічну суму – 5000 гривень. Раніше артист наводив приклад іноземних артистів, які мають такий досвід як він, але в інших країнах отримують більші суми.

Іво Бобул / Фото з соцмереж

А от Володимир Бебешко, якого добре пам'ятають з проєкту "Шанс", отримує геть мізерну пенсію – 1800 грн. Та це було ще у 2021 році. Можливо, за цей час сума дещо змінилась.

Володимир Бебешко / Скриншот з відео

Цікаво, що на той момент Ніна Матвієнко отримувала 15 тисяч гривень пенсії, тоді як на піку слави могла заробити 10 тисяч доларів за один виступ.

А Ігор Кондратюк отримує від держави приблизно 10000 гривень. Нещодавно на великі екрани глядачів повернувся легендарний Микола Луценко. За його словами, у нього нормальна пенсія.

Майже 100%. У нас же є вилка: мінімальна і максимальна. Мінімалка, по-моєму, 2300, а 23 тисячі – це максимальна,

– сказав Микола Луценко.

Інтерв'юерка уточнила, чи в Луценка максимальна пенсія, на що він відповів: "Поряд".