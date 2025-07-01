Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Луценка Аліні Доротюк. Ведучий розповів, що у нього нормальна пенсія.
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Майже 100%. У нас же є вилка: мінімальна і максимальна. Мінімалка, по-моєму, 2300, а 23 тисячі – це максимальна,
– сказав Микола Луценко.
Інтерв'юерка уточнила, чи в Луценка максимальна пенсія, на що він відповів: "Поряд".
Коли я йшов на пенсію, то вона була дуже непогана. А потім пані інфляція зубками половину відкусила. І те, що в мене було у валюті, коли я отримував і зараз – це половина. Жити можна. Але не треба забувати, що я стільки тоді працював, у мене стільки доходів було – і це все йшло у державу,
– розповів ведучий.
Інтерв'ю з Миколою Луценком: дивіться відео онлайн
Микола Луценко розповів про переїзд до Чернігова
Микола Луценко також розповів про свій переїзд до Чернігова. Раніше він мешкав у Києві.
Коли вже тут не було роботи, я зрозумів, що мені треба кудись переїхати. Оскільки Київ таке місто, яке і дає багато, але й забирає дуже багато,
– зізнався ведучий.
Луценко переїхав до Чернігова близько 6 років тому. Ведучий зазначив, що йому там добре.
Раніше ми повідомляли, що Микола Луценко розповів, як потрапив до в'язниці.