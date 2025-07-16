Їхня слава не врятувала від хвороби: історії зірок, яким діагностували страшні захворювання

У шоубізнесі є чимало прикладів, коли улюбленці помирали від хвороб або борються з ними упродовж тривалого часу. Комусь вдається долати страшні діагнози, а когось, на жаль, хвороба не шкодує. Історії таких знаменитостей читайте у матеріалі Show24.

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Кому з зірок світового шоубізнесу діагностували страшні захворювання?

Селін Діон

У грудні 2022 року в зірки виявили невиліковну хворобу – синдром м'язової скутості, рідкісне неврологічне захворювання. Шлях до встановлення правильного діагнозу виявився довгим і складним. Лікарям знадобилося близько десяти років. Протягом цього часу Діон боролася з сильним болем, вдаючись до медикаментозного лікування.

Селін Діон / Фото з інстаграму співачки

Хвороба вплинула на голосові м'язи артистки, що призвело до значних змін у її здатності співати. Наслідки хвороби виявилися настільки серйозними, що одного разу через сильні м'язові спазми співачка зламала собі ребра.

Джессі Джей

Співачці поставили діагноз "ранній рак грудей". Вона пояснила, що вирішила оприлюднити свій діагноз, щоб допомогти собі впоратись з ним, а також підтримати тих, хто переживає щось подібне.

Відомо, що артистка вже перенесла одну операцію й на черзі ще мають бути 1-2 оперативні втручання.

Джессі Джей розповіла про свій діагноз: дивіться відео онлайн

Ден Рейнольдс

Фронтмену Imagine Dragons багато років тому діагностували автоімунне захворювання – хвороба Бехтерєва (запальне захворювання суглобів і хребта). Співак страждав від болю, але декілька років тому він увійшов у ремісію. За словами Дена, правильне харчування та спорт допомогли йому досягти такого результату.

Ден Рейнольдс / Фото Getty images

Брюс Вілліс

У лютому 2023 року дружина Брюса повідомила, що актору поставили важкий діагноз: лобово-скронева деменція. Перші симптоми цієї хвороби почали проявлятися ще у 2022 році, коли Брюс постав перед труднощами вимовою, і лікарі спочатку діагностували його стан як афазію – порушення мови. Проте з часом стан актора погіршувався, і лише у 2023 році лікарі змогли поставити точний діагноз.

Брюс Вілліс / Фото Getty images

На жаль, захворювання прогресує, однак близькі люди актора намагаються підтримати його всіма силами.

Оззі Осборн

У 2020 році стало відомо, що Оззі Осборн страждає через хворобу Паркінсона, яку спричинили травми спини й шиї. У лютому минулого року рок-Оззі Осборн оголосив, що вимушений піти зі сцени. Він повідомив про завершення гастрольної кар'єри через те, що фізично не зможе виступати з концертами. Довге лікування не допомогло йому повернутися до попередньої форми, хоч з його голосом немає жодних проблем.

На жаль, через прогресування хвороби музикант більше не може ходити.

Оззі Осборн у 2016 році / Фото з інстаграму Оззі Осборна

На початку липня музикант провів свій прощальний концерт у Бірмінгемі.

Белла Хадід

У 2015 році в Белли діагностували хворобу Лайма. Такий самий діагноз лікарі поставили матері й братові моделі у 2012 році.

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке переносить певний вид кліщів. Інфекція може уразити опорно-руховий апарат і нервову систему. Її класифікація доволі різна, адже хвороба може проявити себе за місяці, а то й за роки після зараження.



У 2023 році Хадід повідомила, що завершила курс лікування, тривалістю понад 100 днів, й подякувала мамі за постійну підтримку.

Селена Гомес

У 2017 році співачка перенесла операцію з трансплантації нирки. На жаль, на стан здоров'я Селени вплинув червоний вовчак.

Системний червоний вовчак (СЧВ) – це автоімунна хвороба, здатна уражати більшість органів і систем у тілі людини.

Доноркою органу стала близька подруга артистки. Крім того, виконавиця не може мати дітей. За її словами, ця новина була гнітючою для неї.

Я ніколи цього не говорила, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя і життя дитини. Це довго пригнічувало мене,

– розповідала Селена.

Селена Гомес зі своїм коханим / Фото Getty images

Крім того, співачці діагностували синдром надмірного бактеріального росту, який провокує біль у шлунку, проблеми з травленням та спричиняє здуття живота.

Кому з зірок українського шоубізнесу діагностували невиліковні захворювання?

Олена Мозгова

Продюсерка Олена Мозгова перенесла бореліоз (хвороба Лайма), який викликав нестерпний біль, що не полегшували знеболювальні. Вона навіть думала про смерть, однак її зупинила молодша донька Соломія. Жінка зрозуміла, що дівчинка не впорається без неї.

Паралізоване обличчя, слабкість така, що сам собі ради не можеш дати. І потім лікування. Якась неймовірна кількість крапельниць. Що кололи – я навіть не пригадаю. Вени мої точно не пристосовані до крапельниць, тому шукали їх де могли, але головне, що допомогло,

– написала Олена Мозгова.

Олена Мозгова / Фото з інстаграму продюсерки

EL Кравчук

З самого дитинства співаку поставили діагноз дислексія.

Дислексія – це неврологічний стан, при якому людина з нормальним інтелектом і без порушень слуху та зору має тривалі труднощі з опануванням абетки та читанням.

Він поділився, що навчився боротися з цим. Тепер EL Кравчук спершу читає подумки, а тоді – вголос.

EL Кравчук / Фото з інстаграму співака

Наталія Холоденко

Наталія Холоденко зізналась, що хворіє на діабет другого типу. Ймовірно, ця хвороба з психологинею з самого дитинства.

У мене діабет другого типу. Він у мене від 12 років. А можливо, від народження. Мені офіційно призначали "Оземпік" у Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це закинула. Я відчула, що він має антидепресантну дію. Я стала спокійніша і до їжі, й емоційно,

– поділилась Наталія.

Наталія Холоденко / Фото з інстаграму психологині

Олексій Суханов

Нещодавно популярному українському телеведучому діагностували цукровий діабет. Але через те, що чоловік не надто відповідально ставиться до свого здоров'я, він дізнався про захворювання аж через п'ять років.

Олексій Суханов / Скриншот із відео

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