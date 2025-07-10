Мозгова зізналась, що навіть думала про смерть. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Олена Мозгова пригадала, що чотири роки тому її "ледь не вбив" бореліоз. Продюсерка зізналась, що відчувала "нестерпний біль", який не могли полегшити жодні знеболювальні.

Мозгова навіть думала про смерть, однак її зупинила молодша донька Соломія. Олена зрозуміла, що дівчинка не справиться без неї.

Паралізоване обличчя, слабкість така, що сам собі ради не можеш дати. І потім лікування. Якась неймовірна кількість крапельниць. Що кололи – я навіть не пригадаю. Вени мої точно не пристосовані до крапельниць, тому шукали їх де могли, але головне, що допомогло,

– написала Олена Мозгова.

Олена Мозгова розповіла про наслідки хвороби

Раніше Олена Мозгова розповіла про наслідки бореліозу. Вона здала аналізи, які показали певні відхилення.

"Сіла така, задумалась, пишу своїй лікарці: "Що ж таке, як так, ми ж ніби стільки всього робимо". А вона відповідає: "Олено, ви пережили бореліоз. Ви взагалі дивом пройшли його і залишились в такому чудовому стані"", – поділилась Мозгова.

Продюсерка додала, що пережила найгірші симптоми хвороби.