Наталія Холоденко зізналась, що хворіє на діабет другого типу. Зіркова психологиня вважає, що він у неї з самого дитинства, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Анни Олицької.

До слова Вона у мене вже 5 років, – Олексій Суханов вперше зізнався про невиліковну хворобу

Експертка додала, що у Німеччині їй офіційно призначили нашумілий препарат "Оземпік". Та через певний час вона припинила його вживати.

У мене діабет другого типу. Він у мене від 12 років. А можливо, від народження. Мені офіційно призначали "Оземпік" у Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це закинула. Я відчула, що він має антидепресантну дію. Я стала спокійніша і до їжі, й емоційно,

– поділилась Наталія Холоденко.

Чому "Оземпік" став популярним