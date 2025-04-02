Олексій Суханов зізнався, що нещодавно у нього діагностували цукровий діабет. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб Катерини Трушик.

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Телеведучий назвав себе "безвідповідальною людиною" щодо свого здоров'я. Він звертається до лікаря лише в критичних ситуаціях.

У мене, до речі, так виявився цукровий діабет. Виявляється, він у мене вже п'ять років, а його виявили нещодавно, через те що в мене просто не було сил. Ні фізичних, ні емоційних,

– зізнався Суханов.

Шоумен пригадав, що звернувся до спеціалістів та здав аналізи. Лікар діагностував йому цукровий діабет та призначив лікування. Та Олексій Суханов поділився, що навіть зараз не дотримується всіх рекомендацій лікарів.

"Я казна-як приймаю ці пігулки. Ну, я така людина. Я – фаталіст: скільки тобі було призначено, стільки ти й проживеш", – поділився ведучий.

Яка українська зірка теж зізналась про діабет

У 2023 році співак MELOVIN вперше розповів, що страждає від цукрового діабету. У нього діагностували MODY-діабет, хвороба передалась йому генетично.

Діагноз позитивно вплинув на його життя: він припинив вживати алкоголь, налагодив режим харчування та скинув 15 кілограмів.