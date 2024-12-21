В інтерв'ю Маші Єфросиніній MELOVIN розповів про те, чому в нього з'явилась алкогольна залежність та що допомогло співаку побороти її.

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Артист розповів, що до повномасштабного вторгнення у нього було бурхливе життя – вечірки, посиденьки. Під час повномасштабної війни він загострено відчув те, що насправді самотній.

"Війна зробила прірву між минулим життям, і прірву не тим, що летять ракети і ти по-іншому адаптуєшся до світу, а повністю ментальну. Змінилося світосприйняття: "Хто ти такий в цьому світі? Що ти хочеш зробити? Про що ти мрієш? Це були твої мрії чи нав'язані кимось?". Почало багато спливати якихось страхів, минулих образ від дитинства. Це ніби каталізатор – запустилися всі процеси одночасно", – поділився MELOVIN.

Виконавець додав, що алкоголь доволі доступний, він легальний і його не так критикують у суспільстві. Він нібито полегшував стан на кілька годин, давав енергію, а згодом доводилося тягнутися за новою "дозою" знову й знову.

Алкоголь знімав тривожність… тимчасово. Тимчасово тобі добре. А потім тобі треба більшу дозу для того, щоб вже точно зняти тривогу. А потім відбувається якась складна ситуація, а потім ти тягнешся знову за тим, що знімає тобі тривожність замість того, щоб йти до психотерапевта і працювати над собою,

– розповів артист.

Інтерв'ю MELOVIN: дивіться відео онлайн

Які проблеми спричинила залежність

MELOVIN розповів, що через те, як багато він вживав алкоголю, у нього з'явилися критичні проблеми зі здоров'ям. У лікарні співаку сказали, що його печінка як в 50-річних аграріїв, які труять поля.

У мене на три дні відняло ліву руку, заніміла повністю рука. Я злякався і пішов на повний чекап організму. Аналізи показали, що в мене стеатогепатоз печінки, тобто вона починає руйнуватися. Наступна стадія – цироз. Я міг випити дві пляшки джину за вечір. Такі запої були на тиждень. Напивався до забуття,

– зізнався артист.

Побороти алкогольну залежність MELOVIN допомогла психотерапія та повернення до себе справжнього.