Співачка розповіла, що погодилась на посаду музичної продюсерки не заради гонорару. Вона не отримує ніяких коштів як продюсерка Національного відбору на Євробачення-2025, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Я перебуваю на Євробаченні абсолютно безкоштовно. Тобто це не мій гонорар, не моя професія. Я буду допомагати й буду на проєкті абсолютно безплатно. Для мене це поклик душевний: бути поруч і бути корисною,

– поділилась Тіна Кароль.

Артистка додала, що вона як артистка змогла побудувати себе з нуля. Це також повпливало на її рішення.

"Я приїхала просто в гуртожиток музичного училища з простої сім'ї, де немає музикантів в поколінні. І якось на досвіді можу щось комусь порадити і до речі є ті, для кого це важливо. А є ті, які воюють в своїх сторіз. Я закликаю всіх написати мені, поспілкуймось, і я залюбки розкажу, чому та чи інша пісня не пройшла", – зауважила Тіна Кароль.

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