Відтак, вже зовсім скоро пройде Національний відбір на Євробачення. Коли будуть результати Нацвідбору в Україні – пише Show 24.

Цікаво Я розуміла, що здивую людей, – Маша Кондратенко про Нацвідбір, шароварщину та хейт у мережі

Так, фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого. Він пройде у форматі телевізійного концерту. Десять фіналістів змагатимуться за можливість представляти Україну на престижному конкурсі.

До теми Кожен трек здивує: усі пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025

Креативний директор Нацвідбору-2025 Герман Нєнов повідомив, що шоу матиме всі елементи головного пісенного конкурсу Європи: грін-руми для учасників, інтервал-акти, посткарди та урочисте відкриття.

Усі повинні подивитися цей Нацвідбір, щоб відчути те, що ми всі єдині, і наскільки ми круті. 10 фіналістів зі свіжою, крутою та унікальною музикою. Це буде грандіозно, масштабно, епічно і по-євробаченськи, що найголовніше,

– наголосив Нєнов.

Переможця обиратимуть судді та глядачі. До складу професійного журі відбору увійшли: Джамала, переможниця Євробачення 2016 року, Сергій Танчинець, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, та Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, яка представляла Україну на конкурсі 2021 року.

Водночас глядацьке голосування відбуватиметься у двох форматах: у додатку "Дія" та за допомогою SMS. У голосуванні можуть брати участь українці віком від 14 років.

Фінал Нацвідбору Євробачення 2025 дивитися онлайн можна на сайті Суспільне Культура, фейсбук-сторінці Суспільного та "Євробачення Україна, сайті Євробачення в Україні та застосунку Дія (обрати "Дія. ТБ" та канал "Суспільне Культура HD").