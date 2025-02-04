Поэтому, уже совсем скоро пройдет Национальный отбор на Евровидение. Когда будут результаты Нацотбора в Украине – пишет Show 24.

Интересно Я понимала, что удивлю людей, – Маша Кондратенко о Нацотборе, шароварщину и хейт в сети

Так, финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта. Десять финалистов будут соревноваться за возможность представлять Украину на престижном конкурсе.

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Креативный директор Нацотбора-2025 Герман Ненов сообщил, что шоу будет иметь все элементы главного песенного конкурса Европы: грин-румы для участников, интервал-акты, посткарды и торжественное открытие.

Все должны посмотреть этот Нацотбор, чтобы почувствовать то, что мы все едины, и насколько мы крутые. 10 финалистов со свежей, крутой и уникальной музыкой. Это будет грандиозно, масштабно, эпично и по-евробаченски, что самое главное,

– подчеркнул Ненов.

Победителя будут выбирать судьи и зрители. В состав профессионального жюри отбора вошли: Джамала, победительница Евровидения 2016 года, Сергей Танчинец, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, и Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, которая представляла Украину на конкурсе 2021 года.

В то же время зрительское голосование будет проходить в двух форматах: в приложении "Дія" и с помощью SMS. В голосовании могут принимать участие украинцы в возрасте от 14 лет.

Финал Нацотбора Евровидения 2025 смотреть онлайн можно на сайте Общественное Культура, фейсбук-странице Общественного и "Евровидение Украина, сайте Евровидения в Украине и приложении Дія (выбрать "Дія. ТВ" и канал "Суспільне Культура HD").