Наша редакция в рамках проекта "Интервью24" пообщалась с Машей Кондратенко о Нацотборе, конкурентах, ее конкурсной песне, работе с Константином Томильченко, который ставит артистке номер для финала, и хейте. Также поговорили о треках, которые принесли девушке популярность, в частности ""Ванька-встанька" и "Ведметі-балалайки".

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Почему решила принять участие в Нацотборе, и как проходит подготовка к финалу

Для многих людей, в том числе и для меня, было довольно неожиданно увидеть вас в списке участников Нацотбора на Евровидение-2025. Почему решили принять участие в конкурсе?

Потому что я поняла, что у меня появилось собственное желание и готовность принять участие. Потому что все прошлые годы я только наблюдала, аккумулировала в себе эту энергию. Мне кажется, я просто морально и физически готовилась к тому, чтобы принять участие в Нацотборе. А в этом году мы как-то говорили с командой. Я, честно говоря, не помню, от кого прозвучало первое предложение пойти на Нацотбор. Но мы замечились с командой: что я хотела, и они хотели, чтобы я пошла в этом году на Нацотбор. Поэтому так все и сложилось. И я просто понимаю, что та энергия, которую я аккумулировала, те смыслы, которые я собирала все эти три года, как только люди обо мне узнали, – уже из песни "Ванька-встанька", дали мне готовность выступить на сцене Евровидения. И не только на сцене Национального отбора. Я настроена на победу. Потому что мне есть что сказать на сцене Евровидения уже непосредственно.

Видимо, подготовка к Нацотбору является сложной и изнурительной: постоянные репетиции, бессонные ночи. Скажите, пожалуйста, что вам помогает держаться в хорошей физической и моральной форме?

Ой, честно, я даже не знаю. Мне кажется, я выдерживаю на каких-то морально-волевых. Но на самом деле именно с нового года я поняла, что впереди очень тяжелый период. Я начала стабильно медитировать вечером. И мне это помогает держать моральное состояние в норме. К тому же я не бросаю тренировки в зале. То есть я еще успеваю ходить в зал. Потому что он и дает возможность выплеснуть какие-то свои эмоции в тренировке, и немного структурирует. Поэтому зал мне очень помогает быть системной. Я не пропускаю тренировки. Ну, только в каких-то случаях: например когда есть съемка. Но я стараюсь быть в тонусе. И стараюсь спать нормально. Начала пить мелатонин.

Такие какие-то мелкие штучки. Когда у меня есть возможность отдохнуть, я обязательно читаю книгу. Ввожу в свою жизнь маленькие мелочи, которые мне помогают почувствовать себя здесь и сейчас – в моменте. Не волноваться, не думать о том, что будет 8 февраля. Не думать о прошлом: что я там неправильно сделала, а что правильно. А вот оказаться именно в моменте. Вот эта практика быть в моменте мне помогает. Также я выписываю свои мысли в дневник. Наблюдаю за своим состоянием. И сеансы с психологом. У меня уже подъезжает крыша, потому что не было сеансов 2 недели. Я уже жду сильно.

Маша Кондратенко / Фото пресс-служба

А за несколько дней до финала нет у вас волнения хоть немножко?

Есть конечно. Но сейчас настолько много работы. У нас была и съемка клипа, и релиз клипа, и куча разных интересных проявлений с "Суспільним". То есть это немножечко отвлекает от мыслей: "А что будет?". Я просто много сейчас работаю над тем, чтобы сделать по максимуму от себя. И быть максимально уверенной, насколько это возможно, уже 8 февраля. Чтобы это волнение не победило. Чтобы у меня были поводы быть спокойной: что я все со своей стороны подготовила, все выучила, все спела. И чтобы я была максимально готова.

Кто больше всего поддерживает вас в этот период?

Много людей на самом деле. Основная поддержка – это команда, которая всегда со мной рядом, на связи. Это мои родители, которые меня успокаивают все время, когда у меня случаются приступы паники. И преподаватели по вокалу. Хореограф, с которой я работаю. То есть вся команда, которая причастна к участию в этом конкурсе. Все меня поддерживают – и родные также.

Я понимала, что удивлю людей, – Маша Кодратенко о песне No Time to Cry

У вас достаточно сильная песня для Нацотбора на Евровидение-2025. Недавно в международном приложении My Eurovision Scoreboard состоялось голосование, в котором вы стали лидером среди финалистов из Украины. В тройку лучших также вошли Ziferblat и KHAYAT. Да и в сети много положительных отзывов о вашем конкурсном треке. Ожидали ли вы на такой успех, когда подавали заявку на участие?

Честно? Нет. Я просто такой человек, который привык рассчитывать на худшее, но надеяться на лучшее. То есть я себя всегда готовлю к тому, что может быть не так, как мне хочется. И я себе взяла такую тактику – не думать, что я куда-то пройду, а потом, когда проходила, – очень сильно радовалась. Я удивилась, когда прошла в шортлист, но думаю: "Блин, ну классно". То есть я надеялась, но готовила себя к худшему результату.

Я на самом деле понимала, что удивлю людей своей песней. Потому что многие от меня ожидал чего-то веселого, чего-то привычного для Маши Кондратенко, скажем так, в воображении людей. Я думаю, что этим удивила и в хорошем смысле, поэтому вызвала такую реакцию. К тому же мне кажется, что я самой песней, самими смыслами, мелодией, которую заложила в эту песню – такой украинской, народной, такой близкой к каждому из нас, задела, возможно, струны душ людей.

Маша Кондратенко – No Time to Cry: смотрите видео онлайн

Расскажите, пожалуйста, подробнее, о чем песня No Time to Cry? Какие основные смыслы и месседжи вы хотели донести аудитории?

Это песня о нормальной ненормальности, о наших состояниях каждый день. То есть для меня было условие – написать такую песню для Евровидения, чтобы она была причастна к контексту нашего настоящего, к контексту войны, в которой мы живем. Я не представляла себе, что просто напишу песню о любви или о танцах. Для меня было важно сохранить состояние каждого из нас сейчас, чтобы каждый узнал себя в этом. Песня о нормальной ненормальности: когда ты утром просыпаешься от взрывов, от обстрелов и уже через час собираешься на работу. Уже через час ты идешь пить кофе с кем-то, или на рабочую встречу, или еще куда-то. То есть это такая реальность, в которой мы живем. Она ненормальная, но мы ее уже начали воспринимать нормально и привыкли к страшному.

Кроме того, я – человек-визуализатор. То есть когда я что-то пишу, сразу представляю себе какую-то картинку и для меня это сигнал, что я все делаю правильно. Я видела хатинку небольшую в украинском стиле на горизонте, в темноте. Вокруг буря, все темное, грозы, молнии, все очень плохо вокруг. А в домике спокойно, горит свет, там живет семья, которая улыбается, которая занимается своими делами. Ребенок грустно играет игрушками. Вот ребенок – это тот единственный человек, который чувствует всю эту грусть. И мы просто смотрим на эту семью и все вроде хорошо, но мы понимаем, что происходит вокруг. У меня даже сейчас песня приобрела новые смыслы. Она будто колыбельная. Она – и о важности детей в нашем настоящем, потому что в песне звучит детский хор также – он есть в припевах.

Здесь и обращение к внутреннему ребенку. Если разбирать целостно английский текст, то в нем идет речь о пластиковости этого мира. Что иногда существа, которые не наделены душой (там идет речь о кукле), испытывают больше боли, чем люди. То есть много смыслов. Но основной – это нормальная ненормальность. Также, что свет всегда побеждает тьму. Вот эта борьба светлого и темного. Несмотря на то, что творится вокруг этого маленького домика, все равно свет из домика сможет постичь всю темноту, засветить ее этим светом и победить.

Маша Кондратенко с куклой / Фото пресс-служба

Маша Кондратенко о конкурентах и "шароварщине"

Кого из финалистов считаете своим самым большим конкурентом и почему?

Конкуренты? Думаю, для каждого из нас самый большой конкурент – это волнение. Ведь в финале этого года все молодые артисты. И очень важно не дать волнению победить. А что касается участников Нацотбора – все замечательные и перспективные. Все мои коллеги. С некоторыми я близко дружу. С другими – делю одну команду на двоих. Поэтому я сосредотачиваюсь на себе, собственном номере и песне.

Одни из самых популярных ваших работ – это Ванька-встанька", "Ведмеді-балалайки". Их в обществе называют "шароварщиной". А вот трек для Нацотбора на Евровидение-2025 – совсем другой. Планируете ли вы и в дальнейшем писать песни, которые, собственно, и сделали вас популярной? Или будете двигаться в другом направлении?

Честно, я не могу сейчас сказать точно, потому что я меняюсь, настроения меняются, настоящее меняется, состояние меняется, и я разная. Я не отказываюсь от тех песен, которые люди почему-то прозвали "шароварщиной". Эти песни были актуальны на тот момент, они поддержали большое количество людей. Это уже потом, через какой-то период времени, когда таких песен стало много, когда многие артисты начали выпускать подобное, это уже прозвали "шароварщиной". Я ни в коем случае не жалею, не отказываюсь от них. Мне нравится этот ироничный подход к жизни – чтобы не плакать, я смеялась. Но я разная: я и лирическая, и испытываю любовные переживания, и мне бывает грустно. То есть я не хочу себя ограничивать одним стилем музыки. Сейчас мы попробовали, неожиданно для себя, вот такой стиль – сочетание этники и электронной музыки. И мне нравится, я понимаю, что мне классно в этом стиле. Куда меня судьба заведет в написании песен, я не знаю, но уверена, что это будет интересно и для меня, и для слушателя.

Маша Кондратенко / Фото пресс-служба

У нас произошел тотальный метч, – Кондратенко о работе с Константином Томильченко

На днях вы поделились в своем инстаграме, что номер для финала готовите вместе с известным хореографом-постановщиком Константином Томильченко. Он, в частности, ставил номера для Джамалы, Melovin, а также был креативным продюсером многих проектов на телевидении. Как вам работается с ним?

Прекрасно. Я такой человек в плане работы, который любит все контролировать. Не то чтобы недоверчивый, но я человек – тотальный контроль. С Костей я этот контроль отпустила, что для меня едва ли не впервые. Я полностью ему доверилась, потому что у нас с Константином сразу произошел тотальный метч. У нас был один рабочий кол, когда он представил идею. Меня сразу промурашило, у меня были сироты по коже, и у всей моей команды. Мы сразу сказали: "Костя, это оно". И он пошел дальше разрабатывать идею. Поэтому мы сейчас уже в активной подготовке. Костя – суперпонимающий, суперхаризматичный, с ним интересно, у него много опыта. И я ему доверяю. Для меня это самое главное – доверие между артистом и режиссером. Потому что если его нет, то ничего хорошего из этого не получится.

Можете немножко раскрыть, каким будет ваш номер в финале?

Не хотелось бы, но я думаю, что он многим откликнется. Я люблю смыслы, о которых можно подумать. Не такие, которые в лоб, и ты сразу все понимаешь. Хочется, чтобы люди подумали, нашли свое в этом. Вот, знаете, когда фильм смотришь, и гораздо интереснее, когда в финале есть какие-то вопросы, есть открытый вопрос. И люди об этом думают. Такие фильмы больше всего задевают за живое. Мне кажется, что наш номер будет именно таким.

После того, что прожила, готова ко всему: Маша о хейте

Ваша цитата: "Хейт – это вообще отдельная страница моей жизни, которую я так тяжело проживала". Участники Нацотбора также часто сталкиваются с хейтом. Даже в этом году уже было несколько громких скандалов еще до финала. Готовы ли вы к этому, ведь отмечали, что тяжело проживали хейт раньше?

Мне кажется, что после того, что я прожила, я готова ко всему. Во-первых, морально я уже готова к этому. Потому что когда был период хейта "Ваньки-встаньки" и всех подобных песен, для меня это было очень тяжело. Я проделала большую моральную работу над собой, чтобы перестать реагировать на хейт. Перестать относиться к нему, как к аргументированной критике. Потому что хейт – это не аргументированная критика. Это просто хейт в интернете. Я считаю, что должны быть какие-то меры против буллинга в интернете. Я уже могу себя назвать сильной в этом плане, потому что прожила это. А есть молодые артисты, которые к этому не готовы, которые могут как начать свою карьеру, так и завершить ее после этого хейта. А такого очень не хотелось бы.

Важно думать о моральном состоянии не только своем, но и людей, которые тебя окружают. Это я говорю про хейтеров, которые что-то пишут. Я просто поняла, что счастливый человек и, который занимается своим любимым делом, у которого есть цели, амбиции, никогда не начнет писать хейтерские комментарии. Вот, например, мне может что-то не нравиться из того, что вижу в интернете. Меня может что-то выбесить или задеть. Но я никогда не напишу плохой комментарий, потому что мне есть чем заняться. Я понимаю, что все люди разные, кому-то нравится такое делать. И я не имею права осуждать, не имею права писать комментарии типа "умри" или подобные, как писали мне. Поэтому я готова к хейту. Я знаю уже, как на него реагировать. И знаю, как с этим справиться.

Собственно, хейт, о котором вы писали в этом посте, был связан с вашим творчеством? Или с чем-то другим?

Нет. У меня хейт как раз был связан с творчеством. Относительно внешних признаков – такого не было. Ну, писали: "Фу, какая худая" и так далее. Для меня это также тогда была достаточно болезненная тема, потому что я на стрессе похудела сильно и не могла набрать вес. А люди таким образом делали еще хуже, что я еще больше худела. Но в основном – это творчество.

Маша Кондратенко / Фото пресс-служба

Почему должна представить Украину на Евровидении и какой главный месседж хочет донести

Поделитесь, почему именно вы должны представить Украину на Евровидении? Почему зрителям в финале стоит отдать свой голос за вас?

Во-первых, как я уже говорила, мне есть о чем быть на сцене Евровидения, мне есть что транслировать. Я считаю, что мой месседж в песне очень важен для каждого из нас и для нашей Украины в целом. Евровидение уже давно вышло за рамки песенного конкурса. На Евровидении каждый транслирует свои ценности, свои месседжи, свое отношение к чему-то. Я считаю, что мы должны таким образом напоминать всему миру о том, что у нас сейчас происходит и какие мы. Что мы не только всегда сильные, что мы бываем и слабыми, нам бывает трудно, но все равно мы справимся со всем, что нас постигло.

Во-вторых, я имею опыт. Даже не могу сосчитать количество конкурсов и концертов, которые были в моей жизни. Я готова морально. У меня сильный характер и такая суперсила, мне кажется. Я внешне очень маленькая, миниатюрная, миленькая, и никто не может подумать, насколько трудолюбивый и сильный человек во мне спрятан.

Представим, что вы побеждаете на Нацотборе и представляете Украину на Евровидении. Сформулируйте главный месседж, который вы хотите донести с международной сцены.

Мне хочется донести наше состояние. Название песни, No Time to Cry, – это на самом деле с какой-то стороны и есть тот месседж. Нет времени плакать, даже когда хочется. Самый главный месседж, я думаю, – что свет всегда побеждает тьму. То есть заявить всей Европе о том, что мы настроены на победу. При любых обстоятельствах, насколько бы нам трудно не было. И показать нашу украинскую культуру: что несмотря на то, что у нас творится, несмотря на слезы, горе вокруг, мы продолжаем создавать и продвигать нашу украинскую культуру. Даже за рамками Украины.