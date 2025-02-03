Ваня и Кирилл основали группу MOLODI еще в 2020 году, начав свою карьеру с уличной музыки в Мариуполе. 24 Канал подробнее расскажет историю коллектива, главные смыслы их песни для Нацотбора и зачем ребятам этот песенный конкурс.

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Что известно о группе MOLODI

Ребята познакомились во время учебы в электромеханическом техникуме. Они играли под открытым небом в Мариуполе, а уже через 2 года, переехав в Киев, выпустили свой первый трек. Их жанр – это альтернативная попмузыка с элементами электроники.

Ваня – барабанщик группы, а Кирилл – вокалист и иногда гитарист. Они создают музыку вдвоем и пишут песни не только для своего проекта, но и для других звезд – Мишель Андраде, Макса Барских, Ostrovskyi, Love, Mary. Дружат с Машей Кондратенко и Enleo.



MOLODI / Фото пресс-службы

После 13 выпущенных синглов звучание группы MOLODI изменилось и стало более профессиональным. Однако Ваня и Кирилл уверяют, – их суть не изменилась. Они несут откровенность и не боятся экспериментов. Для ребят главное – "чтобы музыка резонировала с теми, кто ее слушает".

Нацотбор – это не просто конкурс, это возможность быть услышанными еще большей аудиторией. Мы идем сюда не просто за победой, а чтобы рассказать историю, которая важна для нас и, судя по отзывам на нашу песню "my sea", важна для многих украинцев. Это история потери родного дома и веры в светлое будущее,

– рассказали Ваня и Кирилл в комментарии для 24 Канала.

Песня о доме: что нужно знать о треке "my sea"

В финале Национального отбора на Евровидение-2025 MOLODI выступят с композицией "my sea". По словам коллектива, это "песня о доме, символом которого является море". Для музыкантов это крайне личная тема, ведь они потеряли родной город. Но с ними остались воспоминания, запах моря, ощущение детства.

В клипе на этот трек MOLODI рассказывают историю тех, кто ищет дорогу домой. Это сверхтяжелый путь сквозь неизвестность к важной цели.

Эта песня не только о нас. Она обо всех, кто переживал потери, кто знает, как это – когда часть тебя остается там, куда ты не можешь вернуться. Но в то же время "my sea" – о надежде. Эту идею мы заложили и в клип на песню, где через метафору поиска воды показали трудный путь к своей цели,

– подчеркивают Ваня и Кирилл.

MOLODI – "my sea": смотрите видео онлайн

Песня "my sea" откликнулась в сердцах многих украинцев. Из-за полномасштабного вторжения многим пришлось потерять родной город, покинуть свой дом. Личные истории в отзывах на трек резонируют группе больше всего.

"Песня отзывается не только нашим землякам из Мариуполя. Нам пишут люди из Бердянска, Запорожье, Одессы, Крыма. Каждый украинец за годы вторжения что-то потерял – дом, близких, ощущение безопасности, часть себя. Это больше всего трогает. Потому что это означает, что наша песня о живых эмоциях, о том, что каждый может узнать в ней себя", – подчеркивают MOLODI.

MOLODI о конкуренции, хейт и основной месседж

Музыканты поделились, что среди всех песен, попавших в финал Нацотбора-2025, выделили песни Маши Кондратенко и группы Ziferblat.

Мы уважаем всех, кто участвует в Нацотборе, потому что знаем, сколько труда стоит за каждой песней, каждым выступлением. Но Евровидение – это песенный конкурс, в первую очередь. Поэтому мы конкурируем именно песнями. Для себя мы выделили треки Ziferblat и Маши Кондратенко,

– признались MOLODI.

Ваня и Кирилл добавляют, что открыты к конструктивной критике. Но если на Нацотборе в их сторону польется безосновательный негатив, на него они не будут реагировать.

"Относительно хейта – мы с ним никогда не сталкивались, но понимаем, что это может произойти. Популярность часто сопровождается негативом. Всегда будут люди, которым ты просто не нравишься, которым не нравится то, что ты говоришь, как выглядишь или как подаешь себя. Но всем не угодишь", – говорят музыканты.



MOLODI / Фото из инстаграма группы

Напоследок MOLODI ответили, каким будет их главный месседж на Евровидении-2025, если они одержат победу в Нацотборе.

Мы хотим напомнить миру, что Украина продолжает бороться со злом. Мы хотим, чтобы через нашу песню люди в разных странах почувствовали, что такое память о доме, что такое потери и что такое надежда. Мы хотим рассказать истории людей, которые продолжают жить, мечтать, любить и творить в самые темные времена,

– подчеркивают участники группы.

MOLODI выступят в финале Национального отбора на Евровидение под номером 3.